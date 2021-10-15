【新冠肺炎】本港今新增9宗輸入個案包括2外傭　加拿大航空明起禁飛港14日

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本港新冠肺炎疫情緩和，​衞生署衞生防護中心公布，今日（15日）新增9宗輸入個案，至今本港個案累計12,286宗；另新增約5宗輸入個案。

防護中心指，新增個案均為輸入個案，當中8宗涉及變異病毒株的感染，其餘一宗的變異病毒株檢測結果待定。個案涉及七女兩男，年齡介乎3至68歲，當中六人由A組指明地區（高風險）抵港，其餘三人由B組指明地區（中風險）抵港。其中個案12290是早前確診輸入個案（個案12229）的密切接觸者，昨日（14日）於竹篙灣檢疫中心確診。另外四人抵港時在香港國際機場臨時樣本採集中心「檢測待行」的檢測結果呈陽性，餘下四人在檢疫期間檢測確診。

另外，由於加拿大航空營運於10月13日由加拿大溫哥華飛抵香港的航班（AC007）有一名乘客經抵港檢測而確診2019冠狀病毒病，以及有一名乘客未能符合《預防及控制疾病（規管跨境交通工具及到港者）規例》（第599H章）指明的條件，衞生署遂引用第599H章，禁止加拿大航空營運的客機在10月16日至29日期間從加拿大溫哥華着陸香港。

2021年10月15日個案：

個案12283：39歲女，無病徵，10月10日從俄羅斯經航班CX288 抵港，6月22日及7月13日在俄羅斯接種兩劑2019冠狀病毒病疫苗 (Sputnik V)

個案12284：29歲女，無病徵，10月10日從菲律賓經航班CX906抵港，為一名外傭，6月11日及7月12日在菲律賓接種兩劑2019冠狀病毒病疫苗（復必泰）

個案12285：41歲男，無病徵，10月13日從埃及經航班QR818 抵港

個案12286：63歲女，無病徵，9月28日從印度經航班 AI1314抵港，7月12日及9月7日在印度接種兩劑2019冠狀病毒病疫苗（Covishield）

個案12287：68歲女，無病徵，10月13日從加拿大經航班 AC007抵港，3月26日及5月30日在加拿大接種兩劑2019冠狀病毒病疫苗（復必泰）

個案12288：5歲女，10月12日發病，10月13日從馬爾代夫經航班 QR818抵港

個案12289：38歲女，10月13日發病，10月13日從菲律賓經航班CX906抵港，為一名外傭，5月20日及8月9日在菲律賓接種兩劑2019冠狀病毒病疫苗（ AstraZeneca）

個案12290：39歲男，無病徵，9月30日從印度經航班UK6401抵港，6月7日及7月12日在印度接種兩劑2019冠狀病毒病疫苗（Covishield）

個案12291：3歲女，無病徵，10月10日從俄羅斯經航班CX288抵港

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記者：曾卓鋒