  • 26°C
香港時間 : 20211015日 (週五) 15:45
靚太生活雜誌

會員專區

專題:未來技能今天學

熱門關鍵字 : 魷魚遊戲 Anson Lo 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 炎明熹 李慧詩 校長專欄 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新冠肺炎】本港今新增9宗輸入個案包括2外傭　加拿大航空明起禁飛港14日

社會 15:18 2021/10/15

分享：

熱門 魷魚遊戲 Anson Lo 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 炎明熹 李慧詩 校長專欄 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

（資料圖片）

本港新冠肺炎疫情緩和，​衞生署衞生防護中心公布，今日（15日）新增9宗輸入個案，至今本港個案累計12,286宗；另新增約5宗輸入個案。

防護中心指，新增個案均為輸入個案，當中8宗涉及變異病毒株的感染，其餘一宗的變異病毒株檢測結果待定。個案涉及七女兩男，年齡介乎3至68歲，當中六人由A組指明地區（高風險）抵港，其餘三人由B組指明地區（中風險）抵港。其中個案12290是早前確診輸入個案（個案12229）的密切接觸者，昨日（14日）於竹篙灣檢疫中心確診。另外四人抵港時在香港國際機場臨時樣本採集中心「檢測待行」的檢測結果呈陽性，餘下四人在檢疫期間檢測確診。

另外，由於加拿大航空營運於10月13日由加拿大溫哥華飛抵香港的航班（AC007）有一名乘客經抵港檢測而確診2019冠狀病毒病，以及有一名乘客未能符合《預防及控制疾病（規管跨境交通工具及到港者）規例》（第599H章）指明的條件，衞生署遂引用第599H章，禁止加拿大航空營運的客機在10月16日至29日期間從加拿大溫哥華着陸香港。

2021年10月15日個案：

  • 個案12283：39歲女，無病徵，10月10日從俄羅斯經航班CX288 抵港，6月22日及7月13日在俄羅斯接種兩劑2019冠狀病毒病疫苗 (Sputnik V)
  • 個案12284：29歲女，無病徵，10月10日從菲律賓經航班CX906抵港，為一名外傭，6月11日及7月12日在菲律賓接種兩劑2019冠狀病毒病疫苗（復必泰）
  • 個案12285：41歲男，無病徵，10月13日從埃及經航班QR818 抵港
  • 個案12286：63歲女，無病徵，9月28日從印度經航班 AI1314抵港，7月12日及9月7日在印度接種兩劑2019冠狀病毒病疫苗（Covishield）
  • 個案12287：68歲女，無病徵，10月13日從加拿大經航班 AC007抵港，3月26日及5月30日在加拿大接種兩劑2019冠狀病毒病疫苗（復必泰）
  • 個案12288：5歲女，10月12日發病，10月13日從馬爾代夫經航班 QR818抵港
  • 個案12289：38歲女，10月13日發病，10月13日從菲律賓經航班CX906抵港，為一名外傭，5月20日及8月9日在菲律賓接種兩劑2019冠狀病毒病疫苗（ AstraZeneca）
  • 個案12290：39歲男，無病徵，9月30日從印度經航班UK6401抵港，6月7日及7月12日在印度接種兩劑2019冠狀病毒病疫苗（Covishield）
  • 個案12291：3歲女，無病徵，10月10日從俄羅斯經航班CX288抵港

最新影片推介：

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：曾卓鋒

相關文章

【強制檢測】一地方納強檢　超級一號貨站Ｍ層員工休息室再上榜
22:46 2021/10/14
【強制檢測】一地方納強檢　超級一號貨站Ｍ層員工休息室再上榜
【港區國安法】明年起津校新聘教師須考基本法　楊潤雄：考慮隨公僕試加入國安法內容
今日 10:05
【港區國安法】明年起津校新聘教師須考基本法　楊潤雄：考慮隨公僕試加入國安法內容
【流感疫苗】政府購入逾94萬劑流感疫苗　陳肇始率一眾官員接種
今日 10:13
【流感疫苗】政府購入逾94萬劑流感疫苗　陳肇始率一眾官員接種
【新冠疫苗】政府增設4個新冠疫苗接種站　無須預約可即場接種
今日 10:48
【新冠疫苗】政府增設4個新冠疫苗接種站　無須預約可即場接種

你可能感興趣

【強制檢測】一地方納強檢　超級一號貨站Ｍ層員工休息室再上榜
22:46 2021/10/14
【強制檢測】一地方納強檢　超級一號貨站Ｍ層員工休息室再上榜
【港區國安法】明年起津校新聘教師須考基本法　楊潤雄：考慮隨公僕試加入國安法內容
今日 10:05
【港區國安法】明年起津校新聘教師須考基本法　楊潤雄：考慮隨公僕試加入國安法內容
【流感疫苗】政府購入逾94萬劑流感疫苗　陳肇始率一眾官員接種
今日 10:13
【流感疫苗】政府購入逾94萬劑流感疫苗　陳肇始率一眾官員接種
外傭 疫情 天賦海灣 經濟 肺炎 香港 酒店 M2 大埔

最高瀏覽

【老爺示愛】70歲準老爺主動擁抱兼表白　港女反感嘆婚後同住壓力大
12:10 2021/10/14
【老爺示愛】70歲準老爺主動擁抱兼表白　港女反感嘆婚後同住壓力大
【緋聞男女】黃建東被爆戀上40億千金　蔡頌思家底超猛曾跟古天樂拍戲
12:12 2021/10/14
【緋聞男女】黃建東被爆戀上40億千金　蔡頌思家底超猛曾跟古天樂拍戲
【功課壓力】疑不敵學業壓力姊弟跳樓輕生　遺書寫道：希望以後不用做功課
14:00 2021/10/14
【功課壓力】疑不敵學業壓力姊弟跳樓輕生　遺書寫道：希望以後不用做功課