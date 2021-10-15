【院內死亡】博愛醫院女醫生疑留遺書控上司醫療失誤　醫管局將檢視相關個案

▲ 博愛醫院女醫生疑留遺書控上司醫療失誤，醫管局將檢視相關個案。

元朗博愛醫院昨（11日）日稱有內科及老人科病房一名職員在巡視病房期間，發現一名女病人在病床上不省人事，隨即通知醫護人員進行搶救。病人在早上約8時40分證實不治。院方在病人身旁發現已開封的針筒，於是就事件報警，而個案亦已轉交死因裁判官跟進。據了解該名病人是醫院一名麻醉科女醫生：【下一頁】

有指該名醫生疑留下遺書，指控上司在一宗手術中出錯，引致病人最終在手術室內死亡，醫管局主席范鴻齡表示，會就相關指控進行嚴格個案審查，如果發現過程中有出現問題，會按既定機制跟進。醫管局行政總裁高拔陞指，事件令人非常傷心，局方早前已檢視相關病人接受手術後死亡的個案，暫時認為臨床上安排恰當，但因應有同事指控該個案，因此會重新進行檢視。

范鴻齡補充，對有年輕醫生去世感到悲痛及難過，代表醫管局向她的家人致深切慰問，指局方會盡量為家屬提供適當協助。范鴻齡指，局方會循三方面跟進個案，包括已經報案及知會死因裁判庭，並交由警方調查，如果將來死因裁判官決定召開聆訊，所有證供及資料都會公開，事件一定可以查到水落石出。醫管局常設的「心靈綠洲」計劃會盡快擴充，積極接觸更多有需要的員工，提供心理支援，避免同類慘劇再發生。

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記者：陳麗娜