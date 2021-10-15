【佛心大發】請佛教徒鄰居幫手簽收大閘蟹　全遭鬆綁欲放生：一直吐泡泡很可憐

▲ 請佛教徒鄰居幫手簽收大閘蟹，竟全部遭鬆綁欲放生。

食大閘蟹的時間又到了，不少人都會訂購大閘蟹在家中大快朵頤！台灣一名女子日前也網購了一批大閘蟹，但送抵時因為不在家而拜託鄰居幫助簽收。豈料簽收後，原來鄰居是虔誠善良的佛教徒，剪開了繩子，更問事主可否放生大閘蟹，令事主啼笑皆非。

事主於Facebook群組「爆廢公社公開版」發文，指早前購買了一箱大閘蟹終於送貨，但因為自己不在家，所以麻煩鄰居幫助簽收，請鄰居幫忙冷藏。鄰居收貨後發現箱子太大，問事主可不可以拆箱，事主指無問題。

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豈料鄰居拆箱後，竟然再剪掉綁著大閘蟹的繩，全部大閘蟹鬆綁後在箱內生猛地郁動。原來鄰居是名虔誠善良的佛教徒，見到大閘蟹一直吐泡泡覺得很可憐，所以很想盡快救這些大閘蟹，還問事主可不可以放生。

鄰居：「親愛的很抱歉，您可以給他們放了。好可憐。」

事主：「吓？不可以放生喔，那個買的，哈哈哈。」

鄰居：「我跟您買。」

事主：「不要啦。」

事主因為太怕真會被鄰居放生，於是馬上衝回家取貨。

我完全嚇到！趕快衝回家要拿貨！

帖文發布後，馬上引起網民熱烈討論，紛紛留言：

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責任編輯：羅嘉欣