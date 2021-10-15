【專訪蘇樺偉】曾伴蘇樺偉練跑與火車鬥快　蘇媽媽照顧兒子40年：每位父母也是無私付出

▲ 照顧兒子40年，陪伴他受訓、比賽，蘇媽媽表示並不是犧牲。

「神奇小子」蘇樺偉自14歲起在殘奧屢奪金牌，令香港人感到自豪。成功背後，偉仔克服了不少障礙。隊友的支持，加上蘇媽媽不辭勞苦地照顧，耐心地陪伴，教他能堅持下去，甚至在2008年北京奧運男子200米（T36級）奪取金牌，以24.65秒打破世界紀錄。當運動員21年，媽媽一直共同進退，退役後偉仔希望好好陪伴她，答謝親恩。

▲ 蘇樺偉感謝媽媽的照顧，稱她的愛令自己跑得更快。（程志遠攝）

壓力最大是參加北京殘奧

蘇樺偉出生時黃疸病上腦，導致痙攣、腦痲痺及嚴重弱聽，但他努力克服障礙，甚至踏上殘疾人奧運會的舞台。運動員這條路並不易走，偉仔慶幸朋友總為他設想，「朋友知道我是運動員，想做一個追尋自己夢想的人。他們非常遷就我。有時要出席活動，也要待星期六、日才可以見面。」退役後，他想多與家人、朋友相處。

退役之初，蘇樺偉曾說，獎項是其次，最介意是自己有否盡力比賽、享受比賽。他直言，作為運動員已無遺憾，因為任何奬牌也拿過了，所以沒想太多，除了2008年北京殘奧那一次，「可以說是我唯一一個最想拿的奧運金牌」。兒子密集受訓、四出比賽，蘇媽媽亦伴在身邊，多年來她最難忘的同樣是北京殘奧：

壓力最大是2008年參加北京奧運的時候。因為全港市民，包括他自己也很想取得金牌，壓力是前所未有的。

她坦言，那段時間比較難熬，但後來兒子也不負眾望，取得200百米金牌，並打破世界紀錄。

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▲ 蘇媽媽說自己並沒為兒子犧牲甚麼，認為「每一位父母對子女也是無私付出的」。（程志遠攝）

媽媽的愛令自己跑得更快

那年殘奧，蘇樺偉經歷過落敗，重整旗鼓，甚至跑出新紀錄。論到跑得更快的動力，他說：

是媽媽對我的愛。因為她付出了很多，媽媽很喜歡我跑步那一刻，我贏了的那一刻。所以我贏了後非常開心，並跟她分享勝利的感覺。

在電影《媽媽的神奇小子》中，吳君如飾演的蘇媽在賽前會對兒子說「望阿媽，set！go！」，讓他更專注，更快衝向終點；平日又會陪兒子練跑，與火車鬥快。蘇媽媽笑言，在現實中，只會對偉仔說「追阿媽！追阿媽啦！」不過，確實曾嘗試與火車鬥快，但當然不夠快。

▲ 蘇樺偉及其母親的奮鬥故事被改編成電影《媽媽的神奇小子》，觸動不少觀眾。（劇照）

陪伴是蘇媽媽對兒子的最大支持。偉仔初出道時，她常陪兒子訓練，曾到郊外練跑；待他長大後，也偶然去體院看他訓練。賽前賽後，蘇媽媽稱會勉勵兒子「盡了力就可以了」、「問心無愧」。偉仔亦言：「媽媽一直也沒給我壓力，叫我盡力就可以了。」問到多年來是否為偉仔犧牲了許多？蘇媽媽強調：

並不是犧牲，每一位父母對子女也是無私付出的。

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退役後會好好孝順媽媽

今年社會掀起奧運熱潮，殘奧會關注度亦隨之提升。電影《媽媽的神奇小子》上映後大獲好評，觀眾被觸動的同時，也開始關注殘疾運動員的待遇。蘇媽媽感謝公眾支持，她認為相關資訊多了，現在市民較為接受殘疾人士。

這一屆不論健全或殘奧運動會也有現場直播，令他們了解到比賽的過程，知道殘奧運動員是如此艱辛的。

退役五年，偉仔目前在香港殘疾人士奧委會暨傷殘人士體育協會擔任行政助理，幫助同路人，他直言很喜歡自己的工作。不用再為其訓練、比賽奔波的蘇媽媽，現時多了自己的時間，最想與朋友約會、飲茶。

▲ 蘇樺偉於2008年北京殘奧會奪得男子200米(T36)金牌後，高舉香港區旗。（相片：新華社）

一直以來，蘇媽媽含辛茹苦撫養兒子，偉仔由衷表示，希望報答父母恩：「多謝媽媽照顧。我會孝順她，希望能與她去旅行，去一些她喜歡的地方。」蘇媽媽被逗得笑逐顏開，她亦稱：「現在偉仔一有時間，也會陪著我。」蘇媽媽稱，兒子血量低，容易感到疲倦，現時最希望他身體健康。

至於可想拍拖、結婚，偉仔表示：「我現在想拍拖，希望有女朋友，與她開開心心生活下去。」看著兒子成家立室，也是蘇媽的心願嗎？她說：

我覺得順其自然。因為有時緣份很奇妙，你有時強求，它就不來。是你的就是你的，走不了的。

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記者：黃泳欣