【癌症殺手】婦人患乙肝15年來拒覆診　病變成肝癌腫瘤破裂出血險死

▲ 一名患上乙肝的婦人15年來未有覆診，結果最終發展成肝癌。

病向淺中醫，內地一名75歲婦人日前因肝腫瘤破裂出血，被送院搶救。醫生其後分析病發原因，指出這名婦人15年前曾患過乙型肝炎，一度以為自己已痊癒，多年來未有覆診，結果體內仍然存在乙肝病毒，最終更發展成肝癌。

據內地媒體「澎湃新聞」報道，上海一名75歲周姓婦人周一（11日）因腹部感到劇烈疼痛，被救護車送往上海市第十人民醫院。經檢查後，醫生在她的肝臟內發現一個直徑約12厘米的巨大腫瘤，佔據左半肝，並突破肝臟的包膜向腹腔內生長，已破裂出血，對生命構成威脅。

經檢查評估後，醫生決定為婦人進行手術，以切除腫瘤，同時清除腹腔內的積血及擴散的癌細胞。惟檢驗科卻發現婦人的血型為非常稀有的「RH陰性」，院方於是與上海市血液中心溝通協調，準備備用血。在經歷5小時手術後，醫生為婦人完整切除腫瘤，而婦人在手術後一周亦順利出院。

針對婦人的病發原因，醫院肝膽胰外科主任李俊指出，婦人早在15年前曾患上乙肝。當時她以為自己已痊癒，就掉以輕心，沒有去覆診，但其實她的體內仍存有乙肝病毒。

肝癌被列為本港第3號癌症殺手，2019年癌症死亡個案共錄得1,530宗，上升2.9%。因患病初期沒有明顯病徵，逾7成人確診時已不能做手術，其中4成屬晚期，過往存活率僅3個月至半年，故有「King of Cancer」之稱。

患肝癌初期沒有明顯病徵

國際肝癌權威、香港綜合腫瘤中心外科專科醫生潘冬平曾受訪稱，本港肝癌每年新症維持約1,800人，男女比例約3比1，死亡人數維持約1,500人。其中8成患者本身患有乙肝，因患肝癌初期沒有明顯病徵，7至8成人確診時已不能做手術：

初期肝癌、即腫瘤小於2厘米兼沒擴散，其5年存活率可達9成，惟由於肝臟位於上腹，加上都市人食無定時，易將病徵誤會作胃部不適，錯過黃金治療機會。

點擊睇肝癌9大徵兆：

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

最新影片：【靚太廚房】實測飛利浦最新氣炸鍋 炮製簡易氣炸金沙骨【附有獎遊戲】

潘冬平指出，家族史是罹患肝癌的關鍵因素之一，惟醫學界未能確認是哪種基因突變，在臨床上曾遇過一家4兄弟同為乙肝帶菌者，4人都在40多歲時發病。

肝臟位於腹腔的右上方，是人體內最大的器官，負責分解人體內有害物質，例如酒精與藥物等，而肝癌即肝細胞異常生長所形成的癌症，當中可分為原發性肝癌（在肝臟開始）或繼發性肝癌（源自另一器官及擴散至肝臟）。

在飲食方面，健營物理治療及營養中心營養師曾美慧（Amy）就曾介紹了5種降低肝癌風險的食物：

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

【同場加映】脂肪肝患者最細只有20歲，有機會演變為肝硬化及肝癌，4類食物易增風險：

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

最新影片：【活得健康啲】患三期癌症切除卵巢悟人生無常 前空姐決心追夢開香薰蠟燭工作室

如你有保健美顏減肥心得、抗病經歷想分享，或對都市病症存疑，立即向TOPick【投稿】，被刊登後更有機會獲得精選禮品！

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康，立即查看：bit.ly/2UJP4dx

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：羅嘉欣