【英文學堂】睇《魷魚遊戲》學人物性格 成奇勳膽小主動英文怎形容？

《魷魚遊戲》熱爆全球,成為Netflix近幾年最紅的電視劇之一。但你有沒有想過韓劇中,你都可以學到英文呢? 以下我會從英文角度,寫劇集中3大人物性格。

1. 成奇勳 CHENG QIXUN – 主動又膽小



遊戲需以性命相搏 (survival game),雖然是小朋友玩的遊戲,考驗著人性貪婪與善良的一面 (the greed versus kindness)。成奇勳為了改善家人生活與命運,主動報名,主動的性格 – 英文可以用 「self-driven」 / 「proactive」都有主動的意思。

self-driven

He is so self-driven that he can finish all the work by himself.



proactive

If you are more proactive, you will grasp more opportunities.