【英文學堂】睇《魷魚遊戲》學人物性格 成奇勳膽小主動英文怎形容？

▲ 從英文角度寫劇集中3大人物性格。

《魷魚遊戲》熱爆全球，成為Netflix近幾年最紅的電視劇之一。但你有沒有想過韓劇中，你都可以學到英文呢? 以下我會從英文角度，寫劇集中3大人物性格。

1. 成奇勳 CHENG QIXUN – 主動又膽小



遊戲需以性命相搏 (survival game)，雖然是小朋友玩的遊戲，考驗著人性貪婪與善良的一面 (the greed versus kindness)。成奇勳為了改善家人生活與命運，主動報名，主動的性格 – 英文可以用 「self-driven」 / 「proactive」都有主動的意思。

self-driven He is so self-driven that he can finish all the work by himself.



proactive If you are more proactive, you will grasp more opportunities.

例如，一二三木頭人，開場因有人被射殺後造成恐慌，甚至令大家投票決定放棄遊戲， 最後人數只有187人 。恐慌的英文你可以用 「panic」 ，而當時大家知道輸了遊戲後大家都會被殺死，大家都全身震了幾下，甚至不敢動——英文你可以講 「They were petrified」。

成奇勳參加比賽前後的人格有極大差異，在比賽前是生意失敗後變成賭徒，參加完遊戲彷彿得道升天，成為充滿真理與正義的聖人 (truth and justice)，例如想把那筆錢捐出去，送給那些死掉的人的家屬，在英文中，我們可以用 altruistic (無私心的) 形容這個情況。

2. 尚佑SHANGYOU – 自私又聰明

尚佑是一個自私自利的人，犧牲隊友，不顧一切只希望活下去，並贏得勝利獎金，身邊應該都有人好像他一樣自私，英文除了用selfish，你亦可以用self-centred (自我中心) ，你亦可以用漠視其他人 (disregard others’ feelings).

英文你可以用: He is such a self-centred person who disregards others’ feeling. 下次你可以試下用這句與外國人討論魷魚遊戲的內容及人物性格。

雖然如此，他都是一個很聰明的人，無論在拔河 (英文是: tug-of-war) 或其他比賽，都能冷靜地分析情況，所以能生存到最後的關卡。形容一個人聰明，除了大家都知的clever / intelligent，你都可以用 He is a person of high calibre (有才幹的) 。

3. 姜曉 JIANG XIAO – 身邊總有一個她

姜曉與智英在權衡自己利弊得失之後，做出選擇，留下短暫卻美好的友情，大家身邊有無朋友都重視友情 (英文你可以講: put endue emphasis on friendship = 重視友誼)

She puts undue emphasis on friendship.

如果你想形容一個人友情重要過其他事情，英文你可以講: Friendship transcends everything ，友情超越所有其他事情，transcends是一個很好用的字，作為動詞解作: 超越。

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