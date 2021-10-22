【Hello!校長】憑同理心走入「聖Jo」男生内心 聖若瑟書院校長：年輕人需要被理解

▲ 黃婉芬校長憑同理心走入男生圈子。

位於中環半山的聖若瑟書院，走過146年的風風雨雨後，學校正配合時代需要，展開了名為「Vision 22」的校園翻新工程。使用逾百年的校舍即將發生翻天覆地的變化，現任校長黃婉芬期望校舍翻新後可大力推行電子教學，更期望可以延續「St Joe」精神，這位從傳統女校畢業的校長，在聖若瑟書院任職了29年，談到如何管理傳統男校，她直指是「同理心」。

黃婉芬校長原本在聖若瑟書院任職中文老師，去年9月接任校長職位，並同時著手展開「Vision 22」的校園翻新工程。黃婉芬校長在傳統女校畢業，她教過女校及男校，要走進男生的世界與他們相處，她形容與男生的相處要懂得「拔河」及「耍太極」。

拔河，永遠要與對方站在對立位置，怎樣拔都會很辛苦，即使贏了都很辛苦，但只要站在同一個位置時，不用再互相拉扯。

對於這位新任校長，「聖Jo仔」不約而同形容她平易近人，能夠獲得學生的肯定，黃校長指不用角力，自然可以舒服地相處。

又或者像太極一樣，用卸力的方式順應著他們的想法、性情，以力借力。不需要跟他們硬碰，特別是這一代的年青人，很需要被理解。

黃校長與「聖Jo仔」關係融洽，於細微處見知著。學生每天回到學校，她總是笑意盈盈地站在門口迎接學生，總會有學生趨前與她談天說地分享小秘密。校長室就在學校門口附近，不時有學生叩門入内與她談話，甚至「大膽」叩門入房借文具。訪問當日，黃校長向遠處的學生招手邀請合照，幾個男生毫不猶豫立即跑過來，站在她的身邊毫不造作地合照。

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理解男生的需要成立電競學會

理解年輕人的需要，尤其是男生說易難做，黃校長卻遊刃有餘。男生們喜歡玩遊戲機，黃校長順應學生的要求成立電競學會，學生至今已有多達200位學生參加。

學生既可以名正言順地打機，我們又可以有組織地管理他們打機情況，更會從中教導同學如何修理電腦，增加電競相關的知識，若學生成績退步，會限制他們不準打機，這樣會更有動力保持良好的成績。

在順應學生的需要同時，黃校長也會思考如何減少男生們打機的時間，她想到舉辦其他活動引起他們的興趣，令他們喜歡群體的生活，因此她決定今年的中一生必須參加制服團隊，除了可以學習到不同技能，更希望可以訓練他們的團隊精神。

與其禁止，倒不如用更有吸引力的活動吸引他們，投放更多時間在團體活動中。

為學生教學走多一步

去年上任校長後，網上教學是最大的挑戰。黃校長指，出乎意料地男生卻不喜歡網上教學，她也知道男生在家上課姿態千奇百趣，「學生比較喜歡面對面學習，因為可以與同學討論功課，互相學習，他們寧願早點起床回校上實體課，而非網上教學。」為了應對這個情況，黃校長因而提高老師的教學法，令教學可以多元化，學生會更專注學習。

學校為向每位老師提供一部電子平板電腦，提高老師的運用平板電腦的意識，更順理成章地推行數碼學習。「一開始推行數碼學習是十分困難，但今次可以藉著網上教學，令到數碼學習的進行十分順利，中二至中六同學都可以攜帶自己的電子設備上堂，學校會在下學期幫中一同學開始購買電子學習設備。」學校會給予學生自由度，攜帶電子學習產品，除了手機。

學校都重視學生的自由，不過於限制學生的自由，以免違反學校的自由風氣，及文化的傳承。

憑著這個理念，「聖Jo」服務多年的黃校長希望學生能夠有全人發展，有自己的領域成就外，也要有「Give and take」：「希望培養他們的領導能力後，可以讓他們可以成為社會領袖，帶領社會，要懂得去感恩，回饋社會」要做到全人發展，不要對學生有太多限制。

不限制學生的發展

學校為了可以配合學生的需要，黃校長說出三個字：「問就有」。聖若瑟書院是津貼中學，學生背景不同經歷也不同，她坦言不想學生因經濟問題，限制了他們的發展，因此學生提出需要，學校就會提供支援。

曾經有學生沒有足夠金錢學東西，我們立即找舊生會幫忙資助，幫助他們完成夢想，去學想學的東西。

學校去年更成立了學生發展基金，提供生活援助金（約2,000至4,000元）予有需要的學生。黃校長明白男生不容易說出心中事，特別是家庭有經濟需要的學生，要顧及男生的自尊心，主動觀察學生需要。黃校長舉例指，曾觀察到有位學生在寒冷天氣下只穿毛衣，她立即安排老師贈送校褸給該名學生，只希望他們可以在學校感到一絲絲的溫暖。

太多的限制會限制了他們的思維，在限制中成長，無限制才會有多點創意思維去發展。

說到無限制，學校對於約30位非華裔學生教學也是「無限制」。「我們不會限制非華裔學生只學習中文，學校會提供其他課堂，鼓勵他們學習中華文化，例如藝術班、朗誦班，帶他們到不同地方體驗，學習寫作。」學校同樣尊重非華裔學生的訴求，黃校長指，曾有非華裔學生向她表示要求嘉賓講座有英文版本，學校便立即安排在中文講座上有英文的文稿，讓學生可以聽中文、看英文參與其中。

親力親為成榜樣

為了學校的重建計劃及發展需求，學校致力進行籌款。為了號召更多人響應籌款，喚起舊生及家長對學校的關心及發展，黃校長親自「落水」在25米的泳池來回游泳50次，事前更進行了21次訓練，最後籌到約100萬。回憶當日，黃校長笑著說：「的確很少見到有女校長願意落水游，但我不感到尷尬，自己本來不著重美感。」

眾目睽睽下游水，過程很緊張，但我都要堅決不放棄！

黃校長希望自己可以為學生樹立好榜樣，更藉此與將要面對文憑試的中六生分享，「我想把故事告訴每個中六生，要學習不要放棄的精神，他們即將要面對大量的訓練及練習，想學生明白只要有大量的訓練，一定可以做到，不要太過緊張。」黃校長指，今次的「落水」令到學校的凝聚力有所增加，令學生感受到校長為他們而行動，學生的歸屬感大大增加，效果遠超預期。

▲ 校長親自游泳籌款。（受訪者提供）

聖Jo仔特質

外界對「聖Jo仔」的印象是主動、能言善辯，黃校長非常認同。她更補充，「聖Jo仔」的特質就是除了主動外，還充滿自信，表達能力高之餘，應對事情都大方得體。聖若瑟書院在中一自行收生階段，除了學術成績外，學校設有一對一的中英數面試，以及圍繞生活題的小組面試，面試的問題圍繞生活如「你同意中學取消家政堂嗎？」，除中文科以外採用全英對答，既看重學生的英文語言能力，主要是透過面試測試學生的個人想法、表達能力。

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記者：鄺嫻、蕭雅文