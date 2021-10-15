  • 26°C
香港時間 : 20211015日 (週五) 13:15
靚太生活雜誌

會員專區

專題:未來技能今天學

熱門關鍵字 : 魷魚遊戲 Anson Lo 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 炎明熹 李慧詩 校長專欄 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【啟德醫院】高拔陞指沉降情況受控　不影響附近兒童醫院運作

社會 12:02 2021/10/15

分享：

熱門 魷魚遊戲 Anson Lo 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 炎明熹 李慧詩 校長專欄 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

醫管局行政總裁高拔陞表示啟德醫院地基工程沉降現象可控，不影響附近兒童醫院運作。（港台直播影片截圖）

啟德發展區的新急症醫院，工程範圍有4個監測點，沉降超過25毫米的預設停工指標。醫管局行政總裁高拔陞表示，初步評估可能與最近打風有關，形容沉降是常見現象，情況暫時可控；醫管局已即時按機制向多方面匯報，局方會檢視更快公布相關個案。

對於啟德醫院地基工程因沉降需要暫時停工，高拔陞指出，初步評估與最近天氣不穩有關，是一個常見現象，現時情況可控，醫管局亦有即時按機制匯報。他稱留意到有評論認為公布時間可以再快一點，局方會作出檢視，但他相信在通報上，今次同樣有受到天氣等因素影響。

他強調，今次沉降問題不影響附近兒童醫院的運作，工程人員正小心處理事件，在安全情況下會盡快重啟工程。

另外，他指出，自9月底在醫管局3個聯網，試行為求診者接種新冠疫苗，截至昨日的約10個工作天，一共已為2千多人接種，即平均一日約有2百多人，形容情況理想。他表示，由下星期一起，將會在其他4個聯網作相應安排，包括明愛醫院，將軍澳醫院，東區醫院及威爾斯親王醫院。

更多健康台最新熱門影片：

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳麗娜

相關文章

【工程沉降】啟德隧道近行政大樓有道路沉降　中九龍幹線地基工程叫停
23:03 2021/10/03
【工程沉降】啟德隧道近行政大樓有道路沉降　中九龍幹線地基工程叫停
【工程沉降】啟德4個監測點沉降逾25毫米　新急症醫院工程停工
12:36 2021/10/13
【工程沉降】啟德4個監測點沉降逾25毫米　新急症醫院工程停工
【立法會】財委會通過306億元撥款　啟德建新急症醫院
22:59 2021/07/09
【立法會】財委會通過306億元撥款　啟德建新急症醫院

你可能感興趣

【工程沉降】啟德隧道近行政大樓有道路沉降　中九龍幹線地基工程叫停
23:03 2021/10/03
【工程沉降】啟德隧道近行政大樓有道路沉降　中九龍幹線地基工程叫停
【工程沉降】啟德4個監測點沉降逾25毫米　新急症醫院工程停工
12:36 2021/10/13
【工程沉降】啟德4個監測點沉降逾25毫米　新急症醫院工程停工
【立法會】財委會通過306億元撥款　啟德建新急症醫院
22:59 2021/07/09
【立法會】財委會通過306億元撥款　啟德建新急症醫院
啟德醫院 兒童醫院 東區 經濟 威爾斯 啟德 威爾斯親王醫院 明愛醫院 將軍澳醫院 兒童醫院

最高瀏覽

【老爺示愛】70歲準老爺主動擁抱兼表白　港女反感嘆婚後同住壓力大
12:10 2021/10/14
【老爺示愛】70歲準老爺主動擁抱兼表白　港女反感嘆婚後同住壓力大
【緋聞男女】黃建東被爆戀上40億千金　蔡頌思家底超猛曾跟古天樂拍戲
12:12 2021/10/14
【緋聞男女】黃建東被爆戀上40億千金　蔡頌思家底超猛曾跟古天樂拍戲
【功課壓力】疑不敵學業壓力姊弟跳樓輕生　遺書寫道：希望以後不用做功課
14:00 2021/10/14
【功課壓力】疑不敵學業壓力姊弟跳樓輕生　遺書寫道：希望以後不用做功課