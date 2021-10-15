【啟德醫院】高拔陞指沉降情況受控　不影響附近兒童醫院運作

▲ 醫管局行政總裁高拔陞表示啟德醫院地基工程沉降現象可控，不影響附近兒童醫院運作。（港台直播影片截圖）

啟德發展區的新急症醫院，工程範圍有4個監測點，沉降超過25毫米的預設停工指標。 醫管局行政總裁高拔陞表示， 初步評估可能與最近打風有關，形容沉降是常見現象，情況暫時可控；醫管局已即時按機制向多方面匯報，局方會檢視更快公布相關個案。



對於啟德醫院地基工程因沉降需要暫時停工，高拔陞指出，初步評估與最近天氣不穩有關，是一個常見現象，現時情況可控，醫管局亦有即時按機制匯報。他稱留意到有評論認為公布時間可以再快一點，局方會作出檢視，但他相信在通報上，今次同樣有受到天氣等因素影響。

他強調，今次沉降問題不影響附近兒童醫院的運作，工程人員正小心處理事件，在安全情況下會盡快重啟工程。

另外，他指出，自9月底在醫管局3個聯網，試行為求診者接種新冠疫苗，截至昨日的約10個工作天，一共已為2千多人接種，即平均一日約有2百多人，形容情況理想。他表示，由下星期一起，將會在其他4個聯網作相應安排，包括明愛醫院，將軍澳醫院，東區醫院及威爾斯親王醫院。

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