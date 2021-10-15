【富貴男神】陳冠希請全家坐私人飛機度假 憑潮牌生意致富美國住大屋【多圖】
曾是男神代表的陳冠希（Edison），自2008年捲入「艷照門」事件後便退出娛圈，並專注其潮人品牌生意。現年41歲的Edison，17年結婚便已誔下一女，一家三口近年定居美國，而陳冠希亦憑其生意致富，過著無憂的奢華生活。
陳冠希雖然淡出幕前，但在社交平台仍十分活躍，經常大方分享妻女的家庭照。早前Edison跟家人到夏威夷度假，同行除了太太秦舒培及女兒Alaia，Edison的二家姐陳見飛及媽媽，以及工作拍檔等都有一同出行。
08年退出轉搞生意
Edison又分享在私人飛機上的照片，當中女兒極識擺甫士，又對著鏡頭做鬼臉，遺傳了媽媽的模特兒風範，而囡囡一身的潮牌打扮就更為搶鏡。
陳冠希連日又發放在夏威夷的照片，包括一張自己在夕陽下的背影照，超優美構圖獲不少網民大讚。
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2000年出道的陳冠希，憑英俊外表吸引不少粉絲，同時桃花運旺的他亦有不少緋聞，08年因跟多個女星的親熱照流出，震撼娛圈，備受抨擊的Edison之後宣布無限期退出娛圈。
其後他專注在內地搞品牌生意，亦做到有聲有色，憑生意致富的陳冠希，常在網上晒名錶及限量版潮物，生活依然十分奢華。
有指Edison早在2016年，便以約285萬美金在美國買入4千呎獨立屋，婚後一家三口定居於此，太太亦經常分享美國生活照，當中可見豪宅有戶外泳池及spa房，很能享受生活。
早前Edison發布跟夫婦生活照，當中他把手放在太太微隆的肚上，惹來再有二胎的揣測，但之後陳冠希未有再作透露。
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撰文 : TOPick柴犬出動