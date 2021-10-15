【港區國安法】賢學思政4前成員申保釋　高院批准前發言人朱慧盈申請

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已解散的賢學思政前召集人王逸戰、前秘書長陳枳森、前發言人朱慧盈及黃沅琳，涉嫌透過社交網站及擺放街站發表顛覆國家政權言論被捕，4被控串謀煽動他人實施顛覆國家政權罪，早前提堂還押候訊。4人今（15日）向高院申請保釋，其中朱慧盈申請獲批，其餘3人續還押候訊。

申請人為朱慧盈（學生，18歲）、王逸戰（無業，20歲）、陳枳森（學生，20歲）及黃沅琳（學生，19歲），4人分別由代表大律師申請。國安法指定法官李運騰聽取雙方陳詞後，批准朱的申請，其餘3人續還押。

法官批准朱以現金1.5萬元及人事1萬元保釋，每天須到警署報到，交出所都旅遊證件包括BNO，每天晚上11時至翌日早上7時守宵禁，居住所報稱住址，期間不得作出任何有合理可能觸犯國安法之行為，並不得接受訪問，不得於任何社交平台發布或作出任何評論，以及不得接觸任何外國官員或代表。

4人被控1項串謀煽動他人實施顛覆國家政權罪，違反《國安法》第22及23條。控罪指4名被告於2020年10月25日至2021年6月16日期間（包括首尾兩日），在香港一同串謀和與黃沅琳及其他人串謀，煽動他人組織、策劃、實施或者參與實施以下以武力、威脅使用武力或者其他非法手段旨在顛覆國家政權行為，即推翻、破壞中國憲法所確立的中國根本制度，以及推翻中國中央政權機關或者香港特別行政區政權機關。

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記者：林育慧