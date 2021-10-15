【缺德家長】任由小學兒子巴士上飲食　媽媽不滿被投訴︰小朋友餓暈邊個負責

▲ 一名媽媽為免小學兒子放學後餓壞，因而督促他在巴士上吃東西。

巴士上不准飲食，但有家長似乎無視乘客須知。日前一名媽媽於社交平台投稿指出，為免就讀小學的兒子放學後太肚餓，因而叮囑他在巴士上吃東西，卻遭乘客投訴。媽媽對此感到不滿又委屈，認為小朋友不能餓壞。

該名媽媽近日於facebook專頁「生仔要考牌系列」投稿，表示早前帶小朋友坐巴士，由於他們平時放學遲，怕他們肚餓，而且乘車需時，所以給他們食物在巴士上吃。原來媽媽日常也有吩咐小朋友，即使自行放學都要在車上吃東西，可是她稱「咁啱今天有個衰人話我哋無戴口罩食嘢」，令她氣憤難平。她寫道︰

喂，小朋友餓呀，點解唔食得嘢？其他人唔食，唔代表我們唔食得啊！若果幾個小朋友餓暈倒，邊個負責呀？

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督促兒子放學在巴士吃東西

媽媽指小兒子就讀初小，年紀較小，加上要幫朋友接孩子放學，有感責任大。她聲稱「我們有教養」，被人批評後，隨即戴上口罩，打算待對方落車後才繼續食。她還交代小朋友：

以後自己放學坐巴士，要避開人多地方，到上層食嘢除口罩，人少就到下層食。

她稱就算小朋友不在車上吃東西，戴口罩太耐也不舒服，更表示「今日連我個妝都開始糊開啦」。她續指一直以來未因在車上飲食被人指責，「學校都無話唔俾食，明顯我們是對的，哪有人欺負幾個小朋友？」

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網民︰仲好意思話自己有教養

網民一面倒指責媽媽的行為，在巴士上飲食沒公德心，但她仍教導小朋友這樣做，絕對是錯誤。有網民表示「投稿人個腦無事嗎？巴士一向不准飲食」、「仲好意思話自己有教養」、「千錯萬錯都是別人的錯」。點擊圖片睇更多網民意見︰

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文章內容獲「生仔要考牌系列」授權轉載。

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責任編輯：王明芳