【新店開張】5萬呎惠康全新超市Wellcome Fresh進駐西寶城　設8大食街+3大鮮活食材專區

▲ 惠康全新超市Wellcome Fresh開幕，大家日後又多一個購物好去處。

惠康全新概念超市「Wellcome Fresh」開幕！佔地5萬呎的新店，主打環球新鮮食品及嶄新購物體驗，設有23個特色主題專區，當中包括3大鮮活食材區域、首度引入的8大專區食街等，讓TOPick率先帶大家感受迎的購物體驗！

【最新影片】實測飛利浦最新氣炸鍋 炮製簡易氣炸金沙骨【附有獎遊戲】

新概念超市

以「鮮」級市場為定位，主打新鮮食品及購物體驗，售買超過一萬五千款來自本地的全新產品及新鮮食材。

點擊大圖了解更多：

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

3大鮮活食材區域

1. 新鮮蔬果區：引入泰國和南亞國家精選熱帶水果、日本和韓國直送水果、本土耕種蔬菜。

2. 肉類區：主打每日新鮮屠宰豬肉，包括於本地飼養、無荷爾蒙添加黑毛豬等。獨家發售來自澳洲的慢煮翻熱食品包、多款日本翻熱食品。

3. 海鮮區：提供超過100款生猛海鮮、海鮮配搭服務、駐場師傅即場烹飪服務。

8大專區食街 即買即食

新店會與其他品牌合作設置食街，從而增加店員和顧客之間的互動，大家可即時在食街付款，並於旁邊的「立食」空間進食。專區包括：由Urban Bake & Take主理的烘焙區、和風美食區、韓式料理梨花，、Pizza Hut熱食區、燒味區、熟食區、Grab & Go區及本土小食區，概念店內更設有區域讓顧客即場品嚐美食。

點擊大圖了解更多：

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

生活百貨區

另設多個食品及日常生活區域，如： 香港製造麵食區、烘焙食材和用品區、乾果和果仁區、$10專區、素食專區、寵物專區等。

為慶祝開幕，Wellcome Fresh 將於10月16日至22日期間推出限定驚喜福袋，大家只需付$20即可帶走價值超過$300產品，每日限額100個。現場另設有幸運輪，凡購物滿$120，即可參加抽獎。

營業時間：上午7時30分至晚上11時

地點：香港西環卑路乍街8號西寶城3樓

【最新影片】患三期癌症切除卵巢悟人生無常 前空姐決心追夢開香薰蠟燭工作室

【hket TV家庭台】《靚太廚房》美點佳餚 每周六早上新鮮放送：https：//bit.ly/38pYEYI

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https：//bit.ly/3bebLM2

責任編緝：張懿慧