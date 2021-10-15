【入職要求】投考公務員接受基本法和國安法測試　聶德權指正常不過、順理成章

▲ 投考公務員接受基本法和國安法測試，聶德權指正常不過、順理成章。（資料圖片）

公務員事務局長聶德權今(15日)表示，投考公務員的人士接受基本法和香港國安法測試，屬正常不過、順理成章。此外，衛生署轄下專家委員會短期內開會討論接種第三針新冠疫苗事宜，當局考慮專家建議後將會作出決定。

政府明年年中會把《港區國安法》納入招聘公務員的考核內容。聶德權出席活動後指，有志加入公務員隊伍的人，除了要對一國兩制及基本法有認識，同樣要有國家安全意識，及自覺維護國家安全，如果他們成功投考並順利入職，亦會再有相關培訓，因此任何投考公務員的人士，要接受基本法和香港國安法測試，是正常不過、順理成章。

負責統籌本港新冠疫苗接種事宜的聶德權稱，衛生署轄下專家委員會，短期內會開會討論接種第三針新冠疫苗，會結合檢視本地數據、世衛建議等作出建議，包括哪一類人士而需要打第三針，接種哪一款疫苗，接種時間等，政府考慮專家建議後會作出決定。

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記者：陳麗娜