  • 26°C
香港時間 : 20211015日 (週五) 13:16
靚太生活雜誌

會員專區

專題:未來技能今天學

熱門關鍵字 : 魷魚遊戲 Anson Lo 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 炎明熹 李慧詩 校長專欄 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【入職要求】投考公務員接受基本法和國安法測試　聶德權指正常不過、順理成章

社會 12:31 2021/10/15

分享：

熱門 魷魚遊戲 Anson Lo 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 炎明熹 李慧詩 校長專欄 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

投考公務員接受基本法和國安法測試，聶德權指正常不過、順理成章。（資料圖片）

公務員事務局長聶德權今(15日)表示，投考公務員的人士接受基本法和香港國安法測試，屬正常不過、順理成章。此外，衛生署轄下專家委員會短期內開會討論接種第三針新冠疫苗事宜，當局考慮專家建議後將會作出決定。

政府明年年中會把《港區國安法》納入招聘公務員的考核內容。聶德權出席活動後指，有志加入公務員隊伍的人，除了要對一國兩制及基本法有認識，同樣要有國家安全意識，及自覺維護國家安全，如果他們成功投考並順利入職，亦會再有相關培訓，因此任何投考公務員的人士，要接受基本法和香港國安法測試，是正常不過、順理成章。

負責統籌本港新冠疫苗接種事宜的聶德權稱，衛生署轄下專家委員會，短期內會開會討論接種第三針新冠疫苗，會結合檢視本地數據、世衛建議等作出建議，包括哪一類人士而需要打第三針，接種哪一款疫苗，接種時間等，政府考慮專家建議後會作出決定。

更多健康台最新熱門影片：

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳麗娜

相關文章

【投考公務員】政府將更新公務員《基本法》測試　預計明年中起將《港區國安法》納入考核範圍
14:22 2021/10/13
【投考公務員】政府將更新公務員《基本法》測試　預計明年中起將《港區國安法》納入考核範圍
【港區國安法】律政司：制定港區國安法是合法行使國家主權　符合國際做法
20:15 2021/10/13
【港區國安法】律政司：制定港區國安法是合法行使國家主權　符合國際做法
【區議員宣誓】遭DQ區議員被追討開支　料涉款逾10萬元
14:41 2021/10/14
【區議員宣誓】遭DQ區議員被追討開支　料涉款逾10萬元

你可能感興趣

【投考公務員】政府將更新公務員《基本法》測試　預計明年中起將《港區國安法》納入考核範圍
14:22 2021/10/13
【投考公務員】政府將更新公務員《基本法》測試　預計明年中起將《港區國安法》納入考核範圍
【港區國安法】律政司：制定港區國安法是合法行使國家主權　符合國際做法
20:15 2021/10/13
【港區國安法】律政司：制定港區國安法是合法行使國家主權　符合國際做法
【區議員宣誓】遭DQ區議員被追討開支　料涉款逾10萬元
14:41 2021/10/14
【區議員宣誓】遭DQ區議員被追討開支　料涉款逾10萬元
港區國安法 疫苗 國安法 一國兩制 聶德權 香港 公務員事務局 基本法

最高瀏覽

【老爺示愛】70歲準老爺主動擁抱兼表白　港女反感嘆婚後同住壓力大
12:10 2021/10/14
【老爺示愛】70歲準老爺主動擁抱兼表白　港女反感嘆婚後同住壓力大
【緋聞男女】黃建東被爆戀上40億千金　蔡頌思家底超猛曾跟古天樂拍戲
12:12 2021/10/14
【緋聞男女】黃建東被爆戀上40億千金　蔡頌思家底超猛曾跟古天樂拍戲
【功課壓力】疑不敵學業壓力姊弟跳樓輕生　遺書寫道：希望以後不用做功課
14:00 2021/10/14
【功課壓力】疑不敵學業壓力姊弟跳樓輕生　遺書寫道：希望以後不用做功課