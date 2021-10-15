【慳家富爸】港爸擁千萬資產卻粗茶淡飯執垃圾　網民嘆︰孤寒先儲到咁多身家

▲ 有名港爸擁千萬資產，卻粗茶淡飯執垃圾，過簡樸生活。

常言愈孤寒愈有錢，或是愈有錢就愈孤寒。一名網民分享朋友爸爸的情況，似乎多少引證以上的看法。港爸擁數層物業、幾千萬股票，不愁衣食的他卻非常慳家、生活簡撲，網民不明白何以一世賺錢又不肯花錢，有關帖文引起熱議。

港爸賺錢卻不肯花錢

一名網民於9日（上周六）在網上討論區「香港討論區」發帖，標題為「有無人一世賺錢又唔肯使錢？」，他分享有錢朋友的爸爸之經歷，該名爸爸是擁有千萬資產的富豪，生活卻如跟「綜援戶無乜分別」，不會大魚大肉，更會用二手物品。

我朋友個老爸，成世人只識賺錢，幾層樓、幾千萬股票，但生活同綜援戶無乜分別，仲成日在垃圾站執嘢返屋企！買車永遠只限在十年以上既日本二手車，住就住三百呎樓仔，食就粗茶淡飯。

樓主強調，朋友爸爸千真萬確會執垃圾，他亦指另外有朋友在鴨寮街地攤賣「垃圾」二手物品，有幾層樓收租、仔女出國讀博士，「執垃圾真係出好多富豪」。

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孤寒才可儲錢致富？

他不禁慨嘆是否要孤寒才可儲到錢致富，認為朋友富有的爸爸跟沒有錢是無分別，猜測朋友可能想快些繼承爸爸的財產。

係咪真係要咁度縮嘅人先至儲得到咁嘅身家？我估佢個仔可能成日想佢老爸快啲死，可以做個真正富二代。

從朋友爸爸的經歷，樓主反思是否有錢不重要，重要是如何令自己生活舒適。他見有人藉買賣股票想發達，可是日日心驚膽顫，甚至出精神問題，「我就真係唔會咁樣過活」。他認為人生好似大富翁遊戲，資金到了一定數量，遊戲可玩性就下降，要識利用資金才有樂趣。

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網民︰窮得只有錢

不少網民加入討論，分享耳聞類似的經歷，如「我有個親戚都有錢，但平時慳到離曬譜，講都無人信，以前係做校長」、「我同事份人好慳，本身一層物業，娶咗個有兩層樓嘅女仔，三層港島，佢日日食叮飯話好窮」，網民感慨前題先要有錢才可選擇自己的生活模式，現時很多窮人想儲錢都難。更多網民留言見︰

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責任編輯︰王明芳