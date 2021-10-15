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【澳門輕軌】港鐵營運澳門輕軌氹仔線電纜出現問題　下周三起停駛180日

社會 13:05 2021/10/15

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耗資百億、籌建近20年澳門輕軌氹仔線在2019年通車，惟及後多次出現故障。（資料圖片）

澳門輕軌系統氹仔線於2019年12月通車，惟通車後多次出現故障。澳門政府今日（15日）宣佈，澳門輕軌系統高壓電纜出現問題，將由本月20日起停駛180日，以更換124公里的電纜。

澳門政府表示，輕軌系統過往常出現列車故障，主要是系統高壓電纜出現問題，政府決定為輕軌系統更換電纜，氹仔線將由下周三起停駛180日，而更換電纜的費用會由列車供應商三菱重工全部承擔。

澳門政府續指，在停駛期間，車站行人天橋照常開放，輕軌公司亦會繼續運作，並藉此段時段，加強對員工的培訓，而交通事務局亦會適當調整巴士服務，方便市民出行。

造價約102億元的澳門輕軌系統氹仔線於2019年12月通車，全長9.3公里，共設11個車站，由港鐵公司的全資附屬有限公司港鐵軌道營運（澳門）一人有限公司負責鐵路營運及維護，有關的營運及維護服務合約為期80個月。

TOPick記者已就事件向港鐵查詢，正等候回覆。

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記者：余思嵐

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