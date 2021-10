【恐怖意外】玩笨豬跳疑未固定好安全繩　3孩媽媽直墮25米拖行撞牆亡

▲ 玩笨豬跳疑未固定好安全繩,3孩媽媽直墮25米拖行撞牆亡。

玩極限運動時要做足保護措施。哈薩克一名女子近日在酒店天台玩笨豬跳時,疑因工作人員未有固定好安全繩,導致她直墮25米到地面,再遭繩索拖行並撞上牆壁,送院後搶救不治。

根據外媒報道,33歲的萊昂季耶娃(Yevgenia Leontyeva),本身熱愛極限運動,她早前在參加一間酒店的笨豬跳活動,從網上影片可見,工作人員為她綁上安全繩後,她便一躍而下。

最新影片:【靚太廚房】實測飛利浦最新氣炸鍋 炮製簡易氣炸金沙骨【附有獎遊戲】

可是,萊昂季耶娃身上其中一條繩索疑似未固定好在樹上,導致她跳下後,繩索也跟著掉落,結果她直墮24米落地面,再被繩索拖行約4米,隨後撞上牆壁。現場一名女性友人本來跟隨萊昂季耶娃其後玩笨豬跳,她目睹意外經過後嚇倒尖叫。

意外發生後,萊昂季耶娃被立即送院治理,可惜頭部傷勢過重,最終仍回天乏術。而萊昂季耶娃本身育有3名孩子,他們均未滿14歲。在玩笨豬跳前,她與友人曾在社交媒體留言「Live it up(盡情享受)」、「We’re going to fly(我們要飛了)」。

目前當地警方已展開刑事調查,經營者有可能因過失致死而被追究相關責任。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

最新影片:【活得健康啲】患三期癌症切除卵巢悟人生無常 前空姐決心追夢開香薰蠟燭工作室

如你有保健美顏減肥心得、抗病經歷想分享,或對都市病症存疑,立即向TOPick【投稿】,被刊登後更有機會獲得精選禮品!

TOPick登陸MeWe啦:https://mewe.com/p/topick

TOPfit 推出食物資料庫,搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤,令您食得有營又健康,立即查看:bit.ly/2UJP4dx

訂閱TOPick Telegram,集合最新優惠及送禮情報:bit.ly/3bebLM2

責任編輯:羅嘉欣