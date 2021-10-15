【網絡詐騙】騙徒偽冒順豐職員騙取市民資料　順豐教5招防騙貼士

▲ 再有騙徒偽冒順豐香港進行詐騙。

常言騙徒手法層出不窮，近日再有騙徒偽冒順豐香港向市民發出附可疑超連結的釣魚欺詐手機短訊，更有人冒充順豐職員致電市民，訛稱可能涉及罪案，並協助轉駁電話至另一名假冒執法人員的騙徒，騙取個人或銀行帳戶資料。順豐香港強調，呼籲市民提高警覺，慎防受騙。

網民近日分享收到「順豊快遞」的短訊，稱網民錯過包裹並需重新安排遞送，短訊要求該網民點擊連結及重新支持20元作新安排。惟該網民一眼識穿，指短訊上的「順豊快遞」中的「豊」字有錯，正字應為「豐」。另外，網民指順豐應該速運「速運」而非「快遞」，故未有點擊連結受騙。

▲ 網民分享詐騙短訊。（網上圖片）

順豐香港今日（15日）發表聲明，繼早前有不法之徒偽冒順豐香港向市民發出附可疑超連結的釣魚欺詐手機短訊後，近日發現再有假冒該公司的速運人員致電給市民，訛稱可能涉及罪案，並協助轉駁電話至另一名假冒執法人員的騙徒，騙取個人或銀行帳戶資料；更有騙徒自稱順豐或順豐香港的代表，聲稱有未能成功的派件、快件被海關扣查、個人資料外洩或快件內有違禁品等理由企圖作出詐騙行為。

順豐香港再次呼籲客戶及公眾人士提高警覺，慎防受騙；另列出5點防騙貼士：

順豐香港的員工在派送過程中，絕不會以電話、電郵、短訊或網上超連結等方式，要求索取客戶敏感的個人資料，包括身份證明文件號碼、銀行戶口號碼或密碼、或信用卡號碼等

根據通訊事務管理局辦公室規定，流動電話中「來電顯示」有「+」號的來電均源自香港境外。此類電話不會是順豐香港打出。如接到「+852」字頭的陌生來電，即表示該來電是假扮本地來電，很可能是詐騙電話

順豐香港致電客戶時，不會主動透過普通話或普通話預錄語音溝通，亦不會轉駁電話致任何執法機關

順豐香港的短訊均不會列明收費，亦不會要求客戶透過超連結付款

順豐香港之官方網站為https://htm.sf-express.com/hk/tc/，客戶如需要查詢最新快件狀況或使用相關服務，應在瀏覽器直接輸入順豐香港官方網站，或下載順豐速運手機應用程式（SF Express APP），切勿透過不明來歷的超連結提供個人資料

順豐再提醒公眾，不要回應任何可疑來電或手機短訊﹐並請小心保護個人資料，切勿向任何人透露個人資料及密碼，或進行轉賬及匯款。如客戶對短訊或/及來電有懷疑，請立即致電客戶服務熱線（852）2730 0273（香港）或（853）2873 7373（澳門）向客戶服務人員核實。若曾向懷疑冒充本公司職員披露個人資料﹐請立即報警，或致電香港警務處反詐騙協調中心18222求助。

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記者：曾卓鋒