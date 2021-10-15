【瓊瑤女郎】62歲劉雪華獨居生活曝光　淚眼皇后怕孤獨長期開電視：遺憾無兒無女

▲ 獨居多年並不懂上網的劉雪華自稱生活脫節。

當年獲封「瓊瑤女郎」的資深演員劉雪華曾主演《幾度夕陽紅》、《煙雨濛濛》、《庭園深深》等，較近年的演出包括《新還珠格格》、《後宮甄嬛傳》、《錦繡未央》等，憑精湛演技獲劇迷讚賞。

近日她參與內地的真人騷節目，期間將其獨居9年的生活面貌曝光。原來劉雪華平時全日開著電視，但不懂上網亦不懂用智能手機，她直言自己生活脫節。有看過節目的網民也不禁留言道：「不是太后專業戶嗎？怎麼看著有點心酸。」

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長年獨居生活

現年62歲的劉雪華，早前於內地綜藝節目《屋檐之夏》跟兩位網紅拉宏桑和劉贇體驗21日的同居生活，於節目開首她隱藏自己身份，訛稱為家庭主婦「劉麗安」跟兩人相處，直至拍攝至一半才告之她們：「其實我是演員，我是劉雪華」，二人大感驚訝。

節目裡，劉雪華分享了其私下獨居生活面貌，其中一片段裡她剛剛起床，更一直傳來電視聲，令工作人員好奇問：「這是起來了在看電視？還是沒關掉？」劉雪華即說：「我是開著電視睡覺的。」

走出客廳坐下來後，她即開電視兼說：「一天24小時都開著，裡面接外面。」看來因為怕孤單的關係，劉雪華在家時長期開著電視。

接受訪問時，她表示自從老公過世後，不少親友也擔心她變自閉、整日留在家中：「我現在已經62歲了，獨居9年，老公去世，幾乎所有現代化的上網，手機都不會用。」她續說：「其實跟現代人的生活是脫節的。」

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學用手機買外賣

拍攝節目期間，劉雪萍收到室友的訊息，她只說：「我不會回，以後直接打給我，不然我不知道要回甚麼。」其後劉雪華因為要招待客人，想煮餃子，可惜她連抽油煙機也不會用。

在兩位網紅的協助下，劉雪萍終於學懂用手機，最後更成功以手機買外賣。

▲ 劉雪華參與內地真人騷節目。（取自微博）

遺憾無兒無女

劉雪華續說自己是一成不變的人，每天也做著同類的事情，包括看電視、餵狗、以手機玩麻將遊戲和跟胞姐視訊通話。

說到獨居將近10年，她擔心萬一某天不小心摔跤，怕會沒人知道，因此聘用鐘點女傭和司機：「再過10年我一定會去老人院，起碼有醫療、有各方面。」劉雪華更說：「自己最大的遺憾就是無兒無女。」

▲ 於《後宮甄嬛傳》再度演太后。

瓊瑤御用女主角

在北京出生，幼年隨父母移居香港的劉雪華。19歲中學畢業後考進長城影業公司，不久轉入邵氏影業，先後參演《花心大少》、《武林聖火令》，《楊過與小龍女》等電影。

同時，她亦有參演電視劇集，在1983年憑演出亞視劇集《少年慈禧》而走紅，在80年代中期轉往台灣發展，更連續5年演出瓊瑤的作品，包括《幾度夕陽紅》、《煙雨濛濛》、《庭院深深》、《在水一方》、《海鷗飛處彩雲飛》等，奠定瓊瑤御用女主角地位。

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半生坎坷

擁有一雙圓圓大眼的劉雪華，因為可於3秒內哭成淚人，因此獲封「淚眼皇后」。

及至近幾年，劉雪華依然有參與劇集演出，當中在《新還珠格格》、《後宮甄嬛傳》、《陸小鳳與花滿樓》及《錦繡未央》裡飾演太后。

雖然演藝路發展順遂，可是感情路較多波折，在1991年，她與劉德凱相戀，於1995年未婚懷孕，最後卻不幸流產，之後並與劉德凱分手。

到1999年，劉雪華在好友介紹下結識較她年長13歲的著名編劇鄧育昆。同年，二人結婚，可是鄧育昆卻於2011年在上海家中墜樓身亡。劉雪華亦由此一直過獨身生活。

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