【追夢之旅】飾演蘇樺偉佩服殘疾運動員堅毅精神　演員梁仲恆：要克服的困難傷患更多

▲ 梁仲恆在電影《媽媽的神奇小子》飾演成年版蘇樺偉，被偉仔的堅毅精神觸動。

「有一件事可以義無反顧地追求，是很幸福的。」前殘疾運動員蘇樺偉五度出戰殘奧，屢奪金牌；演員梁仲恆在電影《媽媽的神奇小子》飾演成年版蘇樺偉，表現大獲好評，觸動不少觀眾。他坦言，自己亦被偉仔那份堅毅精神感動，認為運動員及演員有不少共通處。

▲ 梁仲恆被殘疾運動員的堅毅精神觸動，尤其佩服蘇樺偉對跑步的追求。（程志遠攝）

克服困難義無反顧追夢

《媽媽的神奇小子》由真人真事改編，講述蘇樺偉及其母親的奮鬥故事。原來梁仲恆與蘇樺偉早已結緣，在同一個屋邨長大，但各自追尋不同的夢想。梁仲恆以一級榮譽成績於香港演藝學院戲劇學院畢業，主修表演；在學期間三度獲傑出演員獎，獲頒多個獎學金；於2018年加入中英劇團，成為全職演員。

我經常覺得一個人有一件事可以義無反顧地追求，他很愛這件事，其實是很幸福的。對偉仔來說，就是田徑。對我來說，就是演戲、表演藝術。

梁仲恆稱，殘疾運動員不放棄及克服困難的精神最為觸動他，尤其佩服蘇樺偉對於跑步的追求。

▲ 梁仲恆在電影《媽媽的神奇小子》飾演成年版蘇樺偉，演繹其奮鬥故事，他坦言自從未接受過田徑訓練。（影片截圖：《媽媽的神奇小子》預告片）

蘇樺偉出生時黃疸病上腦，導致痙攣、腦痲痺及嚴重弱聽，初中時被發掘，成為殘疾運動員。他以14歲之齡首次出戰殘奧，並於4x100米接力賽取得金牌；於2008年北京奧運，他奪得男子200米（T36級）金牌，更以24.65秒打破世界紀錄，至今仍為保持者。當運動員21年，偉仔五度出戰殘奧，至2016年正式退役。

電影上映後，市民對殘疾運動員關注度提升，開始了解他們要面對的困難。梁仲恆不諱言，拍電影前不太留意殘疾運動員或殘奧，經過是次拍攝才了解更多。

偉仔的經歷令我明白，殘疾運動員需要克服的困難、自身殘障，傷患比一般運動員更多，令我很佩服他們的堅毅精神。

▲ 梁仲恆拍電影前與蘇樺偉及其母親相處過，了解更多後才作演繹。（程志遠攝）

運動員與演員的共通處

正所謂「台上一分鐘，台下十年功」，演舞台劇出身的梁仲恆稱，自己的演戲生涯與與偉仔的跑步生涯相比，雖沒對方那麼刻苦，沒那麼多困難要克服，但亦有共通點：

我們也要花很長的時間去準備。譬如，我排一套戲要花三個月、四個月、半年，偉仔卻不止，可能花上十多年時間訓練跑步。但決定你成敗得失的，對偉仔來說，就是那十秒。對我來說，就是台上那一個多小時、兩小時。

▲ 蘇樺偉及其母親的奮鬥故事被改編成電影《媽媽的神奇小子》，由吳君如、梁仲恆、張繼聰、馮皓揚、盧海鵬、胡子彤以及鍾雪瑩等人主演。（《媽媽的神奇小子》劇照）

「On your mark, get set, go!」無論在跑道、在舞台，也不可有片刻猶豫。梁仲恆認為自己與蘇樺偉還有另一個共通點：「一旦開始了，對偉仔來說，槍聲一響，他就不能回頭，只可以繼續跑下去。做舞台劇也一樣，幕一拉開，那台戲就不能停下來。 即使中途出現甚麼意外，說錯甚麼台詞，也只能繼續望著目標，繼續向前衝。」

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追夢要「相信自己的能力」

然而，總有壓力大、失敗的時候。梁仲恆稱，壓力大時通常選擇睡覺，或者打籃球紓壓。追夢路上，身邊人的支持也很重要。多年來，偉仔有蘇媽媽陪伴、鼓勵；梁仲恆則常有導演、演戲對手，又或是演藝學院的老師為他打氣。

▲ 梁仲恆曾參演香港話劇團和小劇場製作的舞台劇。（取自梁仲恆instagram）

他稱，劇場是個很溫暖的地方，會互相關懷。論到窩心的說話，他直言太多了，其中較深刻的是「叫我相信自己的能力」。

作為一個演員，經常也會質疑自己，這是一定會發生的事。因為表演是很赤祼的，很容易會覺得自己不夠好。或者當受其他人批評時，信心會動搖。但在這些時候，有很多老師、同事、同學也會站出來支持我。

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拍攝電影《媽媽的神奇小子》，他亦需挑戰自己不擅長的事。戲中有不少受訓、比賽的情景，為演繹好偉仔這角色，梁仲恆花了半年時間練跑。從未接受過田徑訓練的他，因為是次拍攝體會到運動員的辛酸，發現密集訓練容易拉傷肌肉。但為了拍好這齣電影，他堅持下來，克服傷患。拍攝完畢，作品獲蘇媽媽及偉仔稱讚，令他感到之前的努力並無白費。

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記者：黃泳欣