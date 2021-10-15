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【西環謀殺案】的士小巴商總會代收捐款　冀助死者家屬【附捐款詳情】

社會 13:25 2021/10/15

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死者生前是一家經濟支柱，育有3名子女。（（黃傑偉攝））

的士司機韋劍雄日前於西環遇襲身亡引起全城關注。據了解，死者生前是一家經濟支柱，育有3名子女，最小的兒子年僅9歲（詳情即看：【下一頁】）。香港的士小巴商總會有限公司今日（15日）表示，商會將會代收捐款協助遇害者家屬。有意捐助死者一家的市民，可通過支票或入數捐款。

捐款詳情：

如以支票付款，支票抬頭可書「香港的士小巴商總會有限公司」，寄香港北角威非路道18號萬國寶通中心16樓1605室香港的士小巴商總會收。

如在銀行入數，可存入香港的士小巴商總會有限公司銀行戶口，並將入數紙傳真回商會（傳真號碼：28912063）：

銀行戶口：「中國工商銀行亞洲」戶口「716520009927」

點擊即看更多有關西環謀殺案報導：

【西環謀殺案】西環謀殺案疑犯南丫島落網　上車1分鐘即行兇犯案動機未明

【西環謀殺案】疑兇曾網上拍多條影片　稱被「精神攻擊」


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實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：黃穎津
 

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