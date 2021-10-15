【西環謀殺案】的士小巴商總會代收捐款　冀助死者家屬【附捐款詳情】

▲ 死者生前是一家經濟支柱，育有3名子女。（（黃傑偉攝））

的士司機韋劍雄日前於西環遇襲身亡引起全城關注。據了解，死者生前是一家經濟支柱，育有3名子女，最小的兒子年僅9歲（詳情即看：【下一頁】）。香港的士小巴商總會有限公司今日（15日）表示，商會將會代收捐款協助遇害者家屬。有意捐助死者一家的市民，可通過支票或入數捐款。

捐款詳情：

如以支票付款，支票抬頭可書「香港的士小巴商總會有限公司」，寄香港北角威非路道18號萬國寶通中心16樓1605室香港的士小巴商總會收。 如在銀行入數，可存入香港的士小巴商總會有限公司銀行戶口，並將入數紙傳真回商會（傳真號碼：28912063）： 銀行戶口：「中國工商銀行亞洲」戶口「716520009927」

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記者：黃穎津

