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【One More Game】張進翹新歌訴說對家的渴望　Manson親撰Lost Child的獨白與家書

娛樂 13:34 2021/10/15

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張進翹（Manson）推出第三首派台作品《One More Game》。

憑ViuTV節目《全民造星III》彈出的張進翹（Manson）推出第三首派台作品《One More Game》，新歌由Manson以原創旋律及參與編曲，創作靈感源自其個人成長的重要回憶。

Manson親身撰寫Lost Child的獨白與家書，並由周耀輝填詞，CMgroovy聯合編曲及監製。

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《One More Game》。

歌曲創作契機源自Manson個人成長的重要回憶：每每與親人道別時都不捨，藉著玩遊戲，渴望「玩多一鋪」，延長相處的時間。《One More Game》的旋律盛載了渴望重要的人留下陪伴的念想，也是Lost Child跟各個階段的自己的獨白。

成長中，我們曾經希望有誰在身邊安撫：「你已經做得很好了」，「沒事，我在這裡」；直到我們成為我們年輕時所需要的成年人，能夠擁抱自己，面對未能解開的結。

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【無可救藥的浪漫】張進翹近距離接觸廖子妤感害羞　Manson：整個世界靜止了【有片】

這首歌是一封家書，訴說著對家的渴望，關係中無論有多少遺憾與缺失，「信等得到」有一天，能與生命中遺憾錯過的對象，放下誤解，再遇重聚，記住對方的好。

創作過程中，周耀輝仔細聆聽Manson剖白歌曲背後的真實故事，透過歌詞溫柔道出Manson對生命中離散、錯落關係的領悟，並沿用了Manson原創的英文歌詞部分；當中「信等得到」的伏筆，抒發出直面關係缺失的勇氣，抱持修復重來的期許。

生命無常，散聚有時，願某天，重拾讓我們無慮快樂的遊戲，來多一鋪；只記住相處中美好的部分。
 

撰文 : TOPick柴犬出動

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