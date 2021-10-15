【梅艷芳】王丹妮因演梅姐成網上熱搜　Louise由「屯門牛」到國際名模

▲ 王丹妮在《梅艷芳》演一代天后梅艷芳。

在電影《梅艷芳》扮演梅姐的王丹妮（Louise），本身是國際名模，但演出電影卻是她的首次。因此自公布由王丹妮飾演「梅艷芳」起，她即引來網民好奇，瞬間成為大家的焦點。

「王丹妮」這名字更成為本月網上熱搜，但原來同名同姓、來自四方八面的身份、人物卻多的是，卻找不出真正的Louise來。

王丹妮在2016年尾開始參加全亞洲區海選參與角色選拔，選拔的首要條件是懂廣東話的演員，直至2017 年11月「安樂影片」老闆江志強和導演梁樂民才選定了 Louise。之後經過6個月訓練，電影才正式開拍。

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自小在屯門長大的Louise被同學封稱「屯門牛」，她形容自己的成長跟電影《梅艷芳》的故事背景般，見證了香港的發展。

Louise跟大家分享童年照，回味許多兒時回憶說：「小時候跟媽咪、婆婆由荃灣搬到屯門居住，我的成長見證了屯門的發展，輕鐵、西鐵、屯門公園，公園旁河畔一帶，都是我10歲前經常流連出入的地方。」

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她指猶記得每朝清晨，河畔附近有不少小販擺檔，非常熱鬧，晚上又開了很多熟食小吃。「我和細佬最愛叫婆婆買串燒給我們吃。西鐵最初由40分鐘車程抵美孚，到最後只須30分鐘車程，這通通都是成長的部份見證。」

她又指：「當年媽咪雖然經常忙於工作，但每逢休息和節日總會帶我們走出屯門到處遊玩，尖東海旁睇聖誕燈飾等，便是其中一大節目。所以跟劉俊謙在電影中拍攝尖東海旁一幕時份外回味。」

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屯門長大見證變遷

Louise最難忘的是中學時期，每天都會苦惱到底選擇西鐵還是巴士，由屯門返沙田上學；一個決定錯誤，遇上屯門公路塞車，塞三粒鐘遲到也是等閑事。

天生好身段的Louise自小學五、六年級開始便每年長高10cm，初中時身高166、167 cm的她，在中學時期被老師看中具長跑條件，先後選她為長跑1500米選手及排球隊等運動。

她回憶說：「讀中學時一放學便會在城門河來回跑3個鐘訓練；除了跑步外，老師也有叫我參加越野賽；其實由小學到中學，我都有參加不少課外活動，例如跳中國舞，甚至朗誦，只要自己努力過的，都榮幸攞過獎！」

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在求學時期贏過不少獎項的Louise，初次接觸電影，成就如何，一切依然是未知數。

但導演梁樂民已發現其光芒所在。「第一天開鏡，Louise一點怯場都沒有。這個人有光芒，我們一路以來的擔心相信可以暫時放低，我們都說要多謝梅姐，她有份挑選的！」

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