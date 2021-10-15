【抗癌希望】牛津大學研究冬蟲夏草成分有強烈抗癌作用　技術改良藥物後臨床證明有效且安全

▲ 牛津大學研究發現，冬蟲夏草1種成分有強烈抗癌作用。

冬蟲夏草的價格有增無減，傳統中醫認為可以益肺、益腎、補虛，一般肺病腎病或大病後，冬蟲夏草確有重要的藥用價值。牛津大學腫瘤學系發表臨床前和一期研究，初步發現冬蟲夏草的其中一種提取物「3’-dA」，經過一種技術改良後，擁有強烈的抗癌作用。

其實不少草本植物，特別在中草藥中，都有不少藥物或當中的成份被證實有多重抗癌作用。香港各間大學近20年都做了不少化學或細胞學上的研究，證實多種中草藥有抗癌作用。但無奈的是，大多數這些研究是由化學系或並非臨床部門進行，很多時做了實驗室研究後，並沒有再進行進一步轉化研究，進入臨床測試階段。故最後推出不了藥物或產品生產，非常可惜。希望隨著科學園和創新機構和政府的大力支持，更多中草藥可以進入臨床測試階段！

冬蟲夏草1種成分可破壞癌細胞基因

說回牛津大學這一項研究，他們提取冬蟲夏草當中的1種成分「3-dA」。這種成份能進入細胞，破壞癌細胞的基因，引起癌細胞死亡。但假如只是進食冬蟲夏草，這個成分只會在血液中保留1分鐘左右，就會被血液中的一些酵素所分解，藥物無法進入細胞中。所以單服用冬蟲夏草發揮抗癌力量，並不是很強。

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配合技術避免成分分解

牛津大學和另一間科技公司合作了一種技術，在這種成分之上加上一些化合物， 可以避免成分在血液中分解。藥物進入癌細胞後，就會被細胞內的酵素分解，從而產生有效的化學成分，在細胞內產生強烈抗癌作用，攻擊癌細胞基因，從而殺死癌細胞。這是非常聰明的做法。

實驗結果證明，在實驗室中對不少癌細胞都產生抑製作用。

藥物無明顯強烈毒副作用

1期研究中也找了一些真病人測試，發現注射這一種藥物非常安全，即使大劑量注射也沒有明顯的強烈毒副作用，比一般用的化療藥物輕很多。另一方面，亦發現對黑色素瘤、肺癌等腫瘤，都產生有效的抗癌作用，更大規模的研究仍然進行中。

天然保健產品效用受阻原因

其實，醫學界普遍知道不少草本植物中的成分，確實在實驗室有抗癌作用。這就是各種天然保健產品如此受歡迎的原因。但很多時這些成分其實在血和人體細胞當中，因為各種原因而達不到一個有效的水平。又或受到阻滯，無法進入、滲透到癌細胞中，所以臨床研究仍然非常重要。

同時亦解釋了為何九成以上的天然健康產品，在實際病人身上使用無法達到實驗室報告所說的治療效果。

中醫臨床方面，治療癌症很少只用一隻藥物，很多時會用多種藥物組成的複方治療，所以研究時更加複雜。但現時看，英國大學的腫瘤部門都在進行中草藥有效成分臨床研究，看來我們香港也要急起直追了。

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冬蟲夏草、蟲草花兩者功效大不同。TOPick向註冊中醫梁尹倩了解兩者的分別，她表示冬蟲夏草是寄生於昆蟲的真菌，為名貴藥材，蟲草花則是人工培育的真菌。兩者功效也各有不同，冬蟲夏草主要用作入藥，蟲草花則可入饌、煲湯，冬蟲夏草並非所有體質也適合食用。

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文章獲「中西醫說－ 蘇子謙」授權轉載。

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責任編輯：羅嘉欣