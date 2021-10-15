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【青年心城】游嘉欣再有新造型登場　孖林正峰拍粉紅場面勁尷尬

娛樂 13:38 2021/10/15

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游嘉欣、林正峰拍攝《青年心城之撐起青春》的「床上」情節。

游嘉欣、林正峰擔正的《青年心城之撐起青春》，本周日（17日）播出的第二集，游嘉欣繼上集以學生妹造型示人後，今集她又「轉Look」送上驚喜！

除了輕淑女造型外，她又化身可愛清潔小妹登場，為暗戀的阿峰（林正峰 飾）執拾房間，畫面豐富兼節奏輕快。

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游游阿峰拍攝親密戲份

今集其中一個高潮位就是阿峰、阿欣（游嘉欣飾）的粉紅場面！二人意外地齊齊跌倒在阿峰的床上，因而引發充滿粉紅氣泡的場面。

鏡頭前二人明顯尷尷尬尬，事後嘉欣自揭拍攝時「心肝仔卜卜跳」：「有件事好好笑，拍完場戲之後，收音師問我是否好緊張，因為拍的地方都幾靜，他說收音時聽到我個心跳得勁快，我自己聽回都發現真的。」

嘉欣表示與阿峰已建立出默契，故拍攝時完全零尷尬，亦鮮有NG。不過嘉欣指二人鏡頭後其實經常打打鬧鬧：「因為我們會對劇本，會講自己睇法，有時意見不合，會各持己見。不過可能因此先撞到火花。」

正峰透露拍攝時其實有點緊張：「因為我做男仔始終有地方要避忌，要小心不能掂到重要部位，二來我們好想拍到緊張同尷尬的感覺。」正峰又指拍畢《青年心城》後 ，其實很不捨嘉欣：「跟她合作好開心，我們真的好有默契。雖然成日鬧交，但我們都覺得是必要，因為這樣先有衝擊。所以都不捨得她，期待將來有更多合作，以不同形式的情侶方式出現。」

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探討年青人求職困難

另一重要場口發生在Yuki（黃紫恩 飾）身上，即將畢業的Yuki由於要背負家庭經濟重擔，故此積極尋找工作，但卻因難以接受大公司的「吸血」Offer多番碰壁，最終情緒崩潰，更一度危坐天台。

本集亦會揭示阿峰過去在職場上受到的不公平待遇，似乎想集中探討年青人面對的求職及在職等多方面的困難。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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