【呈請清盤】財政司呈請壹傳媒清盤案　高院委任兩臨時清盤人

▲ 財政司呈請壹傳媒清盤案，高院委任兩臨時清盤人。（資料圖片）

財政司司長陳茂波早前根據《公司條例》，向高等法院呈請壹傳媒（00282）清盤，呈請人今（15日）向高等法院申請委任臨時清盤人，法官最終批准申請，委任安永會計師事務所的顧智心及Tsui Chi Chiu作為臨時清盤人。庭上披露壹傳媒目前尚餘現金約7,200萬，無形資產逾6.58億，虧損近2.5億。

呈請人今由資深大律師余若海代表，壹傳媒有限公司公司則沒有任何代表出席，破產管理處亦由代表律師列席。

余陳詞時指，根據財政司陳茂波委任的審查員作出調查後的中期報告，以及財政司司長政務助理的誓章顯示，截至2021年9月5日，壹傳媒集團所有董事已辭任，包括兩名美國董事已就數十間子公司辭任董事，財政司就審查事宜已取得4,000箱文件，審查仍在進行中

余又指，自10月4日起公司沒有任何員工繼續工作，基於公司所有董事已辭任，加上沒有人管理公司，公司已解散實際上與清盤無異。余指基於迫切性，以及從公司、員工和債權人利益而言，法庭有必要委任臨時清盤人，處理涉案公司資產等事宜。

余指據審查員調查顯示，壹傳媒虧損2.47億，其無形資產則有6.58億，在港現金約有逾7,200萬，集團曾於8月底從一間公司獲轉帳約3,000萬資產。公司亦曾就台灣業務商討出售，惟最後未能達成協議，餘下業務為香港印刷業務及台灣電子業務。

余重申，委任臨時清盤人旨在看管公司資產，以及有需要就包括證監會及財政司委任之審查員協助審查。余指公司沒有任何代表或律師協助處理有關調查，沒有人能代表公司作出決定，因此有需要由法庭委任人選處理有關事宜。

法官陳靜芬聽取陳詞後指准申請，頒令委任安永會計師事務所的顧智心及Tsui Chi Chiu作為臨時清盤人，書面理由書將於今午頒布。

財政司司長陳茂波於今年7月，委任會計師公會前會長陳錦榮為審查員調查壹傳媒的事務。審查員於9月中向財政司司長提交中期報告，在考慮過中期報告後，陳茂波認為出於公眾利益須將壹傳媒清盤，遂決定向法院提交有關呈請。

根據《公司條例》第879（1）條，財政司司長可以提請將一個法人團體清盤，如果他按任何指明材料以公眾利益，認為某個可以根據《公司（清盤及雜項條文）條例》（第32章）清盤的法人團體應予以清盤，則他可提出呈請將它清盤。

根據司法機構網頁顯示，有關壹傳媒清盤聆訊已排期於12月15日早上在高等法院進行。

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記者：林育慧