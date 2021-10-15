【緊急呼籲】熱愛運動13歲峰峰心衰竭急換心續命　父母：兒子很堅強不會放棄

▲ 13歲峰峰患急性心衰竭急求心續命。

13歲的峰峰患急性心臟衰竭，現時情況危殆，需要靠儀器維生，並急需換心續命。其家人稱只求兒子健康，揚言不會放棄，並希望可以盡快有合適的心臟可換。合適捐贈者的條件需要血型B+或O+；體重介乎50至70公斤。

峰峰在今年8月初曾因嘔吐、咳嗽等先後兩次求醫，被診斷為腸胃炎及氣管問題；至8月7日因氣喘、發燒、胸口痛及咳嗽，再次到律敦治醫院急症室求診，其後被轉到東區醫院，現留醫同香港兒童醫院兒童深切治療部。

醫生當時為峰峰接駁俗稱人工心肺機的體外膜氧合器，惟因病情沒有好轉，左右心室衰竭，轉為安裝雙心室輔助器，以支援心臟循環功能；另因腎功能轉差，現時需要24小時接受腎臟透析治療。

院方於上月初曾為峰峰移除右心室輔助器，惟因其心臟無法自行正常運作，一周後需再次接駁，現時需要長期卧床，完全依賴儀器維生。

峰峰父親梁生表示兒子身體健康，熱愛運動，性格樂觀，是家中的「開心果」，在兒子患病後曾一度不敢告知其病情，其後兒子得知自己身體情況後接受現實，更希望父母不要放棄他：

峰峰當時跟我們說他不會放棄，亦希望我們不要放棄他。

梁太在接受訪問時曾多次流淚，憶述在兒子留醫後，曾買玩具給他，惟因兒子身體狀況太差，向其表示「媽咪，我玩唔到玩具，浪費你們的錢」，頓時讓梁太心痛及難過，直言「我只想兒子健健康康」，不會放棄唯一的兒子。

我沒想過兒子會與死亡那麼接近，以前可能想佢讀好書，搵到佢想做嘅嘢，但係而家乜都唔敢諗，只係希望佢可以長命百歲，希望兒子健健康康。

香港兒童醫院兒童及青少年科顧問醫生陳羲舜指出，峰峰是因原發性心臟肌肉病變而導致急性心臟衰竭，當中有約6成患者的原因不明，其餘2至3成或涉遺傳問題。

他又說，峰峰的心肺功能差，現需要依賴雙心室輔助器維生，惟長期以儀器作支援，有機會導致出現併發症，包括流血、感染、機器喉管出現血栓塞、溶血，影響神經系統等，坦言換心續命是現時的唯一希望，呼籲若有意捐出遺心的家屬，可以聯絡該院醫生，再轉介至醫院的器官聯絡主任。

現時本港共有3名18歲以下人士正輪候遺心，至2009年至今，共有11名18歲以下人士成功換心。根據香港醫院管理局人體器官/組 織捐贈用作移植宗數及等候人數，由2011年至2021年6月30日，共有77人正等候心臟捐贈。

更多健康台最新熱門影片：

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：郭詩詩