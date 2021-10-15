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【魚骨鯁喉】女子魚骨鯁喉狂吞飯感劇痛　求醫揭刺入大動脈險喪命【附急救方法】

醫生診症室 13:38 2021/10/15

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內地一名婦人日前不慎將魚骨吞下肚，竟刺穿了她的食道及胸部主動脈內側壁，相當危險。

魚骨鯁喉可大可小，內地一名婦人日前食飯時不慎將魚骨吞下肚，胸骨後側傳來劇痛感。她於是嘗試吞下多顆飯糰，然而症狀卻沒有得以抒緩，疼痛感反而加劇。她其後前往醫院求醫，竟發現魚骨刺穿了她的食道及胸部主動脈內側壁，稍一不慎可致大出血，相當危險。

據《廣州日報》報道，廣東茂名市一名68歲梁姓婦人日前食早飯時，不小心吞下魚骨，胸骨後側開始產生疼痛感。她原以為狂吞飯糰就可抒緩症狀，未料胸骨傳出的劇痛感卻愈來愈強烈。

第二天，她去廣州醫科大學附屬第二醫院求醫。經電腦斷層掃描，發現魚骨已刺穿她的食管壁及胸主動脈內側壁，才令她造成疼痛感。經手術後，醫護人員成功從她的體內取出一根約3cm長的魚骨。

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醫生表示，主動脈是心臟最粗大的血管。如果沒有及時安全取出魚骨，將可導致食管、主動脈受傷感染。而倘若主動脈破裂，更可造成大出血，導致患者死亡，十分危險。

本港急症科專科醫生嚴建明曾撰文稱，鯁魚骨可說是急症室常見案例，大多是進食時不專心或過於急促，囫圇吞棗以致連骨帶肉一併吞下，有時骨頭會穿過食道跌落胃部，有時則會卡住插入食道的組織，嚴重情況更會有生命危險。本身吞嚥較差的長者或長期病患者，也較容易出現鯁骨的情況。

假如進食時發生鯁魚骨，千萬別吞白飯或清水，無助解決問題之餘更可能令骨頭愈插愈深。鯁魚骨應立即將口中的食物吐出，再嘗試咳出魚骨和吞口水。由於被魚骨刺損和真正被魚骨插着的感覺是難以分辨，若鯁骨感覺持續，就應到急症室求診。

【同場加映】12大鯁喉高危食物：

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責任編輯：羅嘉欣

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