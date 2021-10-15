【勿念】岑寧兒單曲表達想家之情　金馬影后林嘉欣仗義演MV

▲ 岑寧兒跟林嘉欣相識了20年。

唱作人岑寧兒早前廣東專輯第一首單曲，關於「離家」的《風的形狀》，先後獲得Chill Club 和叱咤903 排行榜第一位，剛推出第二首單曲，便是關於「想家」的《勿念》。

岑寧兒邀請了「錦田車隊」的隊友陳蕾和Mike Orange，分別參與作曲及音樂編製部份。3月份的時候，岑寧兒到陳蕾家打算寫歌，同樣知道「想家」是甚麼感覺的陳蕾，卻在demo庫裡找到這一首，岑寧兒一聽就凝住神，喜歡其喃喃低語的氣氛，很有欲語還休之感，略修一下，旋律就定了。

▲ 陳詠謙、韋羅莎及Mike Orange。

她再把demo 帶給填詞人陳詠謙，二人看著維多利亞港，聽著歌，陳詠謙說出一句：「我想你知道，我過得很好⋯」就這樣，歌詞的主題出來了。岑寧兒提議這首歌叫作《勿念》，因為小時候，他們一班朋友互相寄明信片，上面一律寫著「你好嗎？我很好，勿念。」那時是嬉皮笑臉的寫，到今天，再說這段話，重量已經不同了。

歌詞總共寫了九個版本，按著岑寧兒寫的一封信，在入骨相思與若無其事之間，拿捏了很久。

▲ 鍾雪瑩有份演出MV。

《勿念》MV 由Halftalk負責故事創作及執導，岑寧兒邀請了金馬影后兼多年朋友林嘉欣、舞台劇女王韋羅莎，以及新生代演員鍾雪瑩作為主要演員。

眾演員演技之好，可透過以下兩件事說明。一、岑寧兒在拍攝現場目睹她們的演出之後，眼見她們把歌曲情緒層次分明的演出來，深受啟發，決定把已錄好的唱的部份砍掉重錄，重錄的時候還帶著她們的演出片段，邊看邊唱。

二、導演Halftalk 在剪接過程中，覺得剪掉任何演出都太可惜，最後決定在正式（精華）版本之外，再剪三個演員各自的劇場版，交出來總共四個MV。

同場加映：Yumi+Archie訪問