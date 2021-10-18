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【TOPick診症室】17歲少女驚患乳癌揭高危因素　外科醫生解釋乳癌治療程序

社會 18:05 2021/10/18

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乳腺癌是女性的頭號癌症，亦是本港十大癌症第三位，香港乳癌基金會創會人張淑儀上集在《TOPick診症室》為大家拆解不同乳房檢查準備性。詳情即看：【下一頁】。張淑儀醫生今集就會講解如何治療乳癌，包括手術、化療、電療、服藥，或標靶針，均視乎腫瘤類型。

張淑儀醫生表示，病人若摸到硬塊為癌症時，都希望盡快清除有關癌細胞，但隨著現今科學改變，除了看乳癌的期數，都要視乎腫瘤特性。她解釋有三分之二的人的乳癌屬於荷爾蒙受體呈陽性，稱管腔型；有三分之一的人的乳癌屬於HER2型，或三陰性乳癌。HER2型乳癌需要接受標靶針治療，因為HER2型比較活躍、惡些等，而三陰性腫瘤就更比以上更惡，所以若抽針確診患有乳癌，均要視乎腫瘤特性。

她指，因為治療方案稱為綜合治療，綜合治療者除了手術外，還要考慮化療、電療、吃藥，或標靶針，均要視乎期數及腫瘤特性而決定。續指如若屬於三陰性腫瘤或HER2型腫瘤，在醫生檢查後發現該腫瘤很大，需要做全乳房切除，但若屬於以上三陰性或HER2型腫瘤，均需做化療，把腫瘤縮小後，可毋須切除全乳房。

張醫生又提到年輕人士較容易患上三陰性乳癌，而年長人士則較易患上荷爾蒙受體呈陽性乳癌，但都不能一概而論，還需要經過測試後才確定腫瘤類型，根據醫學上最好的治療方法或程序，選擇手術或藥物均較好。

根據乳癌基金資料統計庫顯示，最年輕患者為17歲少女，因為年輕容易忽略檢查，所以在摸到後已經屬於第二期，呼籲年輕人若摸到有腫瘤，應該及早告知家人，有關個案的高危原因，詳情即看10月18日晚上十時在HKET APP播出的《TOPick診症室》

《健康台》最新影片推介：

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：余思嵐

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