【疫苗接種】政府刊憲延長規例有效期　科興及復必泰疫苗繼續允許作緊急使用

▲ 政府今日（15日）刊登憲報，訂立《2021年預防及控制疾病（使用疫苗）（修訂）規例》。（資料圖片）

政府今日（15日）刊登憲報，訂立《2021年預防及控制疾病（使用疫苗）（修訂）規例》，把《預防及控制疾病（使用疫苗）規例》（第599K章）的有效期延長一年，由今年12月23日延長至明年12月23日，讓政府可以繼續根據規例所訂機制，認可安全及有效的新冠疫苗作緊急使用並推行疫苗接種計劃。目前規例下已認可作緊急使用的科興和復必泰疫苗，其認可的有效期會相應延長。

《修訂規例》亦將現時適用於2019冠狀病毒病疫苗顧問專家委員會的民事法律責任豁免，應用於政府委任的委員會或顧問團，包括新冠疫苗臨床事件評估專家委員會、新發現及動物傳染病科學委員會、疫苗可預防疾病科學委員會及行政長官專家顧問團，其成員就為指明目的使用認可疫苗，或就接種後發生的臨床事件，真誠向政府提供意見，可獲豁免承擔民事法律責任。

政府發言人表示，截至昨日（15日）超過三分之二符合資格接種疫苗的市民已接種了第一劑疫苗，重申疫苗接種一直是政府抗疫工作的重要一環，政府會繼續積極推展疫苗接種計劃，大力推動及鼓勵高危群組尤其是70歲以上的長者接種疫苗，以保護他們在不幸染疫時免於出現重症甚至死亡的情況，同時為香港建立保護屏障對抗外來輸入的新冠病毒。

發言人續指，政府會參考本地專家意見及其他地方經驗，規劃下一輪疫苗接種計劃，並繼續就採購疫苗與藥廠磋商。

最新影片：

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：曾卓鋒