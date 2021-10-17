全港首個一站式樂齡科技教育及租賃服務　助長者居家安老

居家安老是很多長者的心願，但老友記可能只因廚房門口的一級門檻，或浴室內缺少一條撐扶借力的扶手，而難以自理起居生活。面對有心無力的情況，可如何居家安老？要達成這個願望，其實可透過輔助器材和家居環境設計的配合，善用樂齡科技提高長者自我照顧能力，同時減輕照顧者的負擔，令長者能夠增強信心，留在熟悉的環境享受晚年生活。

香港社會服務聯會（社聯）近年致力推動樂齡科技發展，除了每年舉辦「樂齡科技博覽暨高峰會」，去年更得到香港賽馬會慈善信託基金捐助，開展賽馬會「a 家」樂齡科技教育及租賃服務（「a家」服務）。此乃全港首個為長者及照顧者提供一站式樂齡科技教育、租賃與清潔及保養服務的試驗計劃，達至「樂齡科技 帶返屋企」，協助長者居家安老。

善用器材 提升生活質素

▲ 賴婆婆正在使用的醫療護理超低床可調校高低，方便轉移至輪椅或淋浴椅。

93歲的賴婆婆去年底因肺炎入院，出院後步履能力大不如前，需靠輪椅代步，而且不論起床、如廁、沐浴等皆需照顧者輔助。「a家」租賃服務團隊接到個案後，隨即安排職業治療師及社工上門評估。團隊建議賴婆婆租用醫療護理超低床和有轆淋浴椅。醫療護理超低床可調校高低，方便把婆婆轉移至輪椅或淋浴椅。淋浴椅的有轆設計同樣易於轉移，減少危險同時減輕照顧者體力上的負擔。

器材送抵賴婆婆家中，隨即由樂齡科技應用指導員及專業技師組裝器材及指導使用方法，服務隊亦持續跟進婆婆的復康進度及照顧者的照顧情況。

賴婆婆與照顧者皆表示，器材非常好用，令日常生活更方便，大讚淋浴椅方便為婆婆清潔與抹身，醫療護理床則讓婆婆比以前睡得更舒服，「經常一覺瞓天光！」

租金考慮長者經濟能力 冀人人皆可負擔

為了讓長者能於可負擔的條件下租用器材，租賃服務參考長者社區照顧服務券的收費模式釐定租金，按長者和其同住家人收入釐定8個共同付款級別，以「能者多付」為原則，負擔能力較低的使用者將繳付較低的租金（見附表）。租金包括器材成本、一站式的評估、送貨、器材的安裝和指導、跟進、維修、清潔和保養。正在領取或合資格領取綜援的使用者，可申請豁免按金。



附表：以租賃「翻身減壓醫療護理床」為例，說明使用者所需繳付的租金

「a家」服務項目總監李錦雄表示，為期四年半的試驗計劃讓長者能以可負擔的價錢租用器材，還有包括職業治療師、社工和樂齡科技應用指導員在內的跨專業團隊提供由租用前上門評估至租用時持續跟進的一站式服務。計劃以沙田區（包括沙田、大圍、火炭、馬鞍山）為首個試點，首要支援剛出院的長者病人、獨居長者、雙老家庭及有長期護理需要的長者。租賃服務日後亦有望擴展至其他地區，令更多長者及照顧者受惠。

設兩大服務中心 讓公眾親身體驗樂齡科技

「a家」服務由社聯主辦，香港紅十字會、基督教香港信義會社會服務部及聖雅各福群會作為計劃的三個核心營運機構，分別負責教育服務、租賃服務和清潔及保養服務。位於沙田的賽馬會「a家」樂齡科技教育及租賃服務中心於本年初正式開放予公眾參觀，而在招商局慈善基金會資助下，位於火炭的樂齡科技清潔及保養服務中心亦已投入運作。

佔地約七千平方呎的賽馬會「a家」樂齡科技教育及租賃服務中心，開放予公眾人士參觀及參加各類型教育活動。中心亦會舉辦各式的專題展覽，於八月至十二月期間舉行的「樂齡科技與家居安全」專題展覽，除了期間限定的樂齡科技器材展示外，更邀請廣大市民參與有獎互動遊戲，共同以樂齡科技打造一個最適合長者的安全家居。在展覽期間，「a家」服務夥拍香港中文大學賽馬會骨質疏鬆預防及治療中心為長者及照顧者進行基本跌倒風險評估及跟進，並提供多方面支援。展覽無需預約，歡迎各位前來參觀。

即上「a家」服務網站：www.ageathome.hk

閱讀新一期《社情》「樂齡科技 帶返屋企」：https://bit.ly/3uJjlJK

#社聯 #社情 #樂齡科技 #長者 #照顧者 #居家安老



（資料由客戶提供）