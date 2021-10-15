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【外傭檢疫】羅致光指會視乎疫情進展　適時增加檢疫設施

社會 14:31 2021/10/15

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羅致光指會視乎疫情進展，適時增加檢疫設施。（資料圖片）

勞工及福利局局長羅致光今日（15日）出席民建聯的「優化外傭服務配套」圓桌會議時表示，本月每天平均有45名外傭來港，確診比例由近8%回落至約2%的水平，政府會視乎疫情進展，適時增加檢疫設施。

羅致光指，從8月30日至今約1,900名來港外傭，當中有43人確診，確診率由之前近8%下跌至2%，反映風險正在下降。不過，近日有一名外傭在完成21日檢疫，進入社區後有復陽的情況，而且有關家庭亦曾舉辦家庭聚會，情況令人擔憂。目前未知風險有多高，但不少人要進行檢疫，指出若太遲發現社區有確診個案，發生傳播會帶來大損害，政府要小心考慮情況。

羅致光又表示，來港的外傭中，有約3至4成曾在香港接種疫苗，而目前在指定檢疫設施的名額及有關過程，可以有空間改善。

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責任編輯：李榮忠

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