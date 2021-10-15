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【打擊走私】海關檢逾220噸走私龍蝦　市值1.8億拘7名主腦

社會 15:23 2021/10/15

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海關檢逾220噸走私龍蝦，市值1.8億拘7名主腦。（曾秋文攝）

香港海關在10月12日突擊搜查全港10間海鮮進口商，懷疑該10間進口商涉嫌故意虛報或漏報澳洲龍蝦進口量，拘捕7名懷疑主腦。涉嫌未有申報龍蝦重量達228噸，市值約1億8千萬元。

海關指，走私集團先在澳洲空運龍蝦到港存倉，待時機成熟時，將龍蝦運至長沙灣或大澳碼頭，以漁船及快艇高速偷運到內地，包括到深圳或廣洲的機場及水產市場，再以空運或陸路分發各地買家。海關表示，自內地去年10月實施龍蝦新檢疫規定後，已評估走私龍蝦有增加趨勢，因此成立專案小組跟進及與內地共同調查。

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另外，香港海關聯同國家海關總署緝私局、廣東海警局、深圳海關緝私局以及拱北海關緝私局於今年7月至9月期間，進行代號「JL」聯合反走私行動，重點打擊跨境走私龍蝦。行動中，兩地執法人員共偵破3宗海上走私龍蝦案件，拘捕13名懷疑涉案人士，並檢獲共約5,300公斤來自澳洲的懷疑走私龍蝦，市值約420萬港元。

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記者：曾秋文、李榮忠

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