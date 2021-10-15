GUCCI 100周年揭開序幕 限時快閃店一切由音樂開始
休閒消費 15:56 2021/10/15
時裝品牌為求給顧客新鮮感，推出膠囊系列和配合開設限時的Pop-Up shop絕對不是新鮮的事情，但往日這些快閃店的出現只是偶爾的事，可是隨著市場鬥得白熱化，愈來愈多出現，最近適逢GUCCI踏入100周年紀念，就在尖沙咀區開設至本月尾的快閃店。
一直以來，時裝和音樂有著密切關係，適逢GUCCI來到100周年紀念，創作總監Alessandro Michele靈機一動，從音樂中找到靈感，他根據音樂數據公司Musixmatch所提供的資料得到22,705這數字，原來22,705的背後正是由1921年起至今天在歌曲的歌詞下出現GUCCI一詞的數目。
在Alessandro嚴選下以《The R》（1988）、《You Got Good Taste》（1983）和《Fuck Me Pumps》（2003）以上3 首歌曲中的歌詞，放諸在時裝上重新演繹。
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對於這一次從音樂出發，Alessandro說：「我們翻查過去，並非試圖去否定，而是我想『推翻』否定品牌歷史，以音符和旋律將昔日串連起來，若要我形容GUCCI，它就像一個於播放音樂的地方裏閒暇的少年，一個永遠都不會老去的年青人。」
日期：即日起至10月26日
地點：尖沙咀海港城 Artrium II
記者：何偉雄
撰文 : 何偉雄 TOPick記者