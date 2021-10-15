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【立法會】立法會下周五或加開大會　處理多條法案

政治 15:37 2021/10/15

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立法會料下周五加開大會。（經濟日報資料圖片）

立法會內務委員會今午召開會議，副主席馬逢國透露，立法會主席梁君堯已指示，有需要時可於下周五加開大會，以處理仍待審議的多項法案。根據立法會向議員發出的文件，下周五早上9時加會，或在大約下午2時休會。

受風暴「圓規」襲港影響，前日的立法會大會無法舉行，現時距離今屆會期月底結束前，只剩兩次大會處理未完成審議的法案，包括引入劏房租務管制的《2021年業主與租客（綜合）（修訂）條例草案》、引入海外醫生的《2021年醫生註冊（修訂）條例草案》，以及全面禁止電子煙和加熱煙的《2019年吸煙（公眾衞生）（修訂）條例草案》等。

根據有關文件，下星期三會議將於晚上7時暫停，下星期四早上9時至晚上7時舉行續會，有需要時在下星期五早上9時加會，在處理完修改《議事規則》的擬議決議案後，大約在下午2時休會。

在內會上，馬逢國透露今屆最後一次大會，將會處理議員對官員的質詢，以及由內會主席李慧琼提出的告別議案。他又交代早前與政務司司長李家超會面情況，引述李家超指政府會在今年底前，就立法會擴建工程發出招標文件；而在中信大廈租用三層議員辦公室，亦會在下屆前會期前完成內部裝修。

此外，李慧琼表示，今次是本屆內會最後一次會議，重提過去內會會議有干擾，但在《港區國安法》實施及完善選舉制度後，已踏入新局面。她續指，隨着立法會正檢視和修訂《議事規則》及《內務守則》，相信下屆立法會將會出現新局面。

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記者：胡偉明

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