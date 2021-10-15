民主黨不參選立法會　羅致光：感覺不強烈

▲ 羅致光於2017年中退出民主黨。（資料圖片）

泛民老牌政黨的民主黨決定不參加12月的立法會選舉，作為民主黨創黨成員的勞工及福利局局長羅致光，今日出席電台節目時被問到會否感到可惜？他說，自己脫離民主黨已超過4年，所以對於民主黨不參選「感覺不強烈」，但認為民主黨成員需思考將來會如何、

羅致光昔日一直被視為民主黨的軍師，在背後為該黨出謀獻策。難怪乎，他形容自己生命裏投放在民主黨內的時間相當多，在他心目中，民主黨從來都是愛國愛港。被問到民主黨不參選是否明智決定時，羅致光認為，這是對方集體的決定，是否明智，要視乎他們想達到甚麼目標。他相信，民主黨內有不同看法，指每個團體要走甚麼路都是其選擇。不過，他認為，今次不參選，每個民主黨成員都要思考將來會如何。

羅致光又指，任內未曾建議找民主派中人加入政府，出任副局長或政治助理。他稱，自己找人加入政府主要考慮能否配合及補充其工作，是否最能夠協助勞福局工作。

羅致光於2017年中退出民主黨，當時民主黨發聲明指，尊重羅致光決定，雖然各奔前路，未來崗位和角色不同，仍望他能發揮所長，在新崗位繼續為香港服務。

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