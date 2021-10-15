【23條立法】鄧炳強提稱要慎防有人妖魔化　斥個別傳媒企圖引導讀者抗拒立法

▲ 鄧炳強指，期望在下屆立法會全速展開23條立法工作。（經濟日報資料圖片）

保安局局長鄧炳強稱，香港仍需要進一步完善，維護國家安全的法律，強調港府一直積極進行相關工作，又指要慎防，居心叵測的人再次千方百計把《基本法》第23條「妖魔化」及惡意抹黑。

鄧炳強在網誌上稱，港府一直積極進行有關23條立法會工作，包括研究2003年提交的草案及進行的法律研究，透露正全速制訂，有效和務實的方案及條文，期望在下屆立法會會期全速展開。

他續指，當局有需要做好公眾諮詢，制訂適切的宣傳和解說法案，清楚闡述立法的原則和細節，避免誤解，並爭取社會支持。他相信，隨立法工作推進，一些別有用心的人會繼續惡意阻攔及抹黑政府的立法工作，更稱早前有個別傳媒，故意誤導其發言，企圖引導讀者對立法產生抗拒印象。

另外，他稱制訂網絡安全法，是保安局另一項重要的立法工作，訂立具體建議時，會與有關業界討論，並進行公眾諮詢。他強調，關鍵資訊基礎設施，是社會及經濟命脈，一旦受攻擊、破壞，會產生連鎖效應，影響遍及整個社會，目前有不少國家及地區，針對關鍵資訊基礎設施的網絡安全訂立法規，以提升對關鍵資訊基礎設施的保護。

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記者：陳宛彤