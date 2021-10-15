【賭命夫妻】口罩小姐+ERROR成員引誘人夫人妻　ViuTV真人騷大膽題材受爭議　

▲ ViuTV《賭命夫妻》成網上熱話。

由火火和陳嘉倩主持的ViuTV真人騷節目《賭命夫妻》本周播出，節目邀請到五對夫妻在一連15集節目中玩遊戲贏獎金，當中五位真實夫妻被分成男女兩組，各自接受節目的挑戰，以考驗夫妻感情，播出至今內容備受網民熱議。

《賭命夫妻》今星期起已播出，每集內容中五對夫妻都有不同挑戰，其中五位人妻Maegi、Teris、Ruby、Luna、Rebekah更成為網民焦點。

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昨晚播出的一集《賭命夫妻》，就安排了五位人夫和人妻，要跟節目安排的PTGF及PTBF（Part Time Girlfriend/Boyfrind）拍拖，測試伴侶不在身邊的忠誠度。

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而五位PTGF，其實是ViuTV早前舉行的《口罩小姐》的參賽者如李文潔、張若錡等，她們雖在節目只是角色扮演，但亦十分投入，其中5位「PTGF」穿上性感泳裝，在泳池跟人夫嬉水，因玩得十分投入，令不少網民大讚賞心悅目，可是也是網民認為意識大膽，不適合黃金時段播出。

▲ 節目中人妻Luna受注目。（取自IG）

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ERROR成員變PTBF

另外在人妻組方面，節目就安排了ERROR成員肥仔（梁業）、193以及藝人陳安立、黎學勤和黃奕晨客串PTBF，相約五位人妻約會，其中一幕陳安立跟人妻在沙灘晒太陽，又互搽防曬油，不乏肢體接觸，畫面也極養眼。

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不過主持人火火也有表示「玩得太過火」以及擔心「拆散人哋家庭」，也有網民指相信只為製造節目效果，但可考慮放在深夜時間播出。

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