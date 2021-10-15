【刻薄新人】$2000友情價做婚攝全日禁食零休息　攝影師嬲爆即場刪全部相

▲ 外國有網民收友情價做婚攝，被不人道對待，令他嬲爆刪全部相。

舉行婚宴花費不少，有新人為了節省開支，會出動朋友幫手。外國一名網民收友情價朝11晚8為朋友擔任婚禮攝影師，可是最後不愉快收場，當場在新郎前怒刪所有相片，他此舉大獲網民支持。

收友情價$2000做婚攝

該名網民在上月在外國討論區Reddit發帖，有關內容近日被外國媒體報道，事主本身正職不是攝影師，而是一為狗隻美容師，經常為很多狗拍照，將照片放在Facebook和Instagram，很少拍攝狗以外的事。

他一名朋友結婚想省錢，問事主可否充當婚禮攝影師，他已表明拍攝不是強項，朋友不介意並極力游說他，由於新人預算很少，事主答應新人只收低價250美元（約1,950港元）。預計當天拍攝時間大約早上11時至晚上7時半，連同事前事後準備，約$2000是非常低價。

那天，事主開車跟著新娘，在婚禮舉行前一直沿途拍照，到了場地不斷拍攝婚禮儀式、一對新人、一眾嘉賓等，非常忙碌，至下午約5時，當時嘉賓正享用餐，很累的事主想休息，卻被告知不能停下來。

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攝影師酷熱飢餓疲累

事實上，一對新人沒有為事主留下任何一個位置，現場很酷熱，事主形容現場就像110華氏（約攝氏43度），沒有冷氣，他所帶的2支水已飲完，處於又熱又餓又渴又累的狀態。

我告訴新郎，我需要最少20分鐘去吃點東西，他竟然跟我說一是繼續當攝影師拍照，一是立即離開但沒有薪水。當時天氣炎熱，加上飢餓，他這樣說令我很氣憤，我當下問他是否確定，他說是，我就在他面前刪除所有照片。

事主火起當場「劈炮唔撈」不做婚攝，他表示當時願意用250美元報酬去買一杯冷水和一個坐5分鐘的地方，可想而知真的很疲累。

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網民力撐刪除所有照片

一對新人事後去度蜜月，在社交平台上，有很多朋友留言詢問有關婚禮的照片，他們沒有回覆。事主有問網民自己的做法是否很衰？網民紛紛留言，一面倒支持他的做法，大罵新人不當他是朋友、不尊重他。更多留言︰

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責任編輯：王明芳