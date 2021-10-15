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【無薪保母】提供獨立房仔換萬能姐姐　港媽列10項要求：須補習湊7歲女

親子 16:55 2021/10/15

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港媽以免費住宿招募萬能姐姐，幫她照顧7歲女兒。

不少在職父母都需要聘請外傭或保母照顧小朋友，然而，近日有港媽卻在社交媒體的租屋群組發帖招募女性房客，稱可免費提供住宿，但要收取按金，並須一周5日為7歲女兒補習、並且每日需至少8個半小時留家看管小朋友。

有港媽在facebook群組「香港免佣租屋網」發文稱，因工人姐姐未能到港，希望招募一名女性幫手看管7歲女兒，暫定從今年11月至明年1月。地點是嘉亨灣，包一間獨立細房，廳、廚、廁共用，家中有一名中女及7歲小女孩。

帖文中強調「包住不包食」，但會酌量收取按金，發帖港媽更列出10項要求：

1. 女性

2. 整潔

3. 大學資歷（需出示證明）

4. 星期一至五，需要每天補習2.5小時

5. 懂英語、普通話、廣東話

6. 必須在家時間：星期一至五 13:30至我收工到家（通常22:00，但有機會更夜）

7. 不能帶任何人士到訪

8. 不能借用地址作任何用途

9. 除補習時間，需要確保小朋友安全，但不需照顧起居飲食

10. 可帶寵物一起入住。

最新影片：日練4小時車上進餐夜晚補習 16歲少年刻苦奮鬥成網球U16全港冠軍

從要求可見，住客需要在星期一至五為港媽的7歲女兒補習之外，還要每日長達最少8個半小時看管小朋友安全，內容沒提及工資，估計港媽只提供住宿。帖文引來不少網民熱論，有網民認為，港媽沒付人工，還要求住客給按金，是瘋狂的行為。點擊睇網民留言：

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責任編輯：王明芳

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