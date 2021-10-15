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【保險投訴】保監局上半年接738宗投訴　有保險代理涉藉孤兒保單騙保費

社會 16:55 2021/10/15

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保監局上半年接獲738宗投訴。(資料圖片)

保險業監管局今日(15日)公布2021年上半年接獲投訴統計數字，共接獲738宗投訴，較去年同期所接獲的778宗投訴少40宗。就投訴類別而言，涉及「操守」收到的投訴最多，佔約30%，情況與去年同期相若。

另外，保監局指，最近數月接獲多宗「孤兒保單」所產生的投訴，投訴範圍涵蓋服務與運作問題，乃至涉及嚴重不當行為。保監局稱保險公司，尤其是訂立長期保險保單的人壽保險公司，於負責安排保單的保險代理人離職時，必須盡力確保孤兒保單繼續得到妥善服務，例如迅速指派新的保險代理人提供保單服務等。

其中一項案例指，一名保險代理人與其人壽保險公司終止了代理合約，人壽保險公司已委派另一名新代理人為其客戶提供服。惟該名已終止代理關係的保險代理人，卻繼續冒充為該保險公司的代理人，向他的前客戶收取保費，而未有將款項交予該保險公司，事件持續了數個月，直至新代理人與保單持有人聯絡時才揭發事件，而原保險代理人此後失去行蹤。

保監局建議，保險公司能透過運用科技以不同的機制以服務保單持有人，例如網上自助服務網站，以不同的渠道來提供保單服務，鼓勵保險公司向保單持有人提供多種溝通渠道，讓保單持有人可以選擇最適合他們的溝通渠道。

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

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記者：蘇文軒

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