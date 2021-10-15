【施政報告】林鄭冀施政報告讓港人恢復盼望　「不會整天擔心買不起樓」

▲ 特首林鄭月娥形容香港已經是「撥開雲霧見青天」。（資料圖片）

特首林鄭月娥表示，今次施政報告或北部都會區的最大目的，是希望香港市民恢復這種盼望，認識到香港仍是向好的，「不會整天擔心樓價上升、買不起樓或者工作不好之類。」

林鄭昨接受內媒專訪時，被問到為何選址新界北建設「北部都會區」，林鄭直言是因為沒得選擇，失去已經發展得七七八八，除非做舊區更新，否則沒有新的土地。她續指，新界北不應該只是被視為滿足居住需求的一塊土地，應該成為另一個具備綜合性的都會，有經濟引擎、有就業機會、有文化藝術，也有體育生態旅遊等。

至於為何在這個時間點提出計劃，林鄭表示，該計劃並非新的施政思維，香港在大灣區是一個中心城市，在專業服務方面比較成熟，希望能帶動整個發完去，尤其是對外推廣方面，以吸引更多外資或更多科研人才落戶大灣區。她又指，隨著落實港區國安法和完善選舉制度，有信心香港可以邁步向前，形容現在的香港已經是「撥開雲霧見青天」。

她又形容，香港人很靈活、很拼搏，認為只要社會恢復共識，明白香港要融入國家發展大局，共同期盼有一個更好的未來，動力就會被慢慢激發出來。

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責任編輯：林曉君