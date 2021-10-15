【癌症趨勢】子宮體癌增長80%成上升最快癌症　腫瘤科醫生解構癌症風險成因

▲ 子宮體癌是10年來增長最快的癌症，增長達80%。

2021年10月，香港癌症資料統計中心公佈了2019年香港癌症數字。2013年，大腸癌超過肺癌，成為最常見的癌症，直到2019年，肺癌再次擊敗大腸癌，成為香港最常見的癌症。這是結腸癌數量首次下降。

這種下降的原因可能是政府主導的大腸癌篩查計劃於2016年試行並於2018年全面實施，切除了癌前息肉，從而預防了大腸癌的發生。

人們對肺癌和大腸癌這兩種最常見的癌症進行了比較多的關注，但有趣的是，與 10年前相比，這兩種癌症的發病率實際上的上升其實較溫和，兩者均上升了28%。

令人驚訝的是，子宮體癌是增長最快的癌症，增長了80%，其次是前列腺癌，增長了71%，第三位是甲狀腺癌，增長了67%。

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肺癌和大腸癌病例增長相對緩慢的原因可能是預防意識的提高。從我的日常臨床經驗中，我注意到很多香港人都有接受大腸鏡檢查的習慣，這通常是在保險賠償範圍內的。政府主導的大腸鏡篩查計劃進一步有助於降低大腸癌的數目。

另一方面，近年來吸煙人口穩步下降，根據政府數據，2002年有14.4%的人口每天吸煙，但這個數字在2017年下降到10%，並且預計會繼續下降。因此，與其他類型的癌症相比，肺癌的上升速度較慢。

就像戒煙和大腸鏡篩查可以分別減少肺癌和大腸癌一樣，其他類型的癌症有時實際上是可以預防的。例如，肥胖與許多癌症的發生有關，例如子宮癌、甲狀腺癌、乳腺癌（停經後的乳癌）。

食用紅肉和加工肉類也與胰腺癌、胃癌、食道癌有關。如果我們保持健康的生活方式，少吃紅肉，增加綠葉蔬菜的攝入量，並經常鍛煉運動，就可以減緩這些相對較少關注的癌症發生。

▲ 內科腫瘤科專科 吳劍邦醫生

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標題為TOPick編輯所訂，原題為「香港最新癌症趨勢」