可持續發展 | 5個Office焫著地球行為逐個睇！

溫室氣體令到氣候愈來愈極端，氣溫一直上升焫焫焫焫著全球！

在2020年，香港酷熱天氣日數便打破紀錄，高達47天。要減緩全球暖化所帶來的影響，需要大家日常做多一點點，減少碳排放，響應《巴黎協定》將全球暖化升幅限制在攝氏1.5度之內！香港總用電量之中有90%均來自於建築物，所產生的溫室氣體佔本港總排放量超過60%，假如辦公室採取更佳的減碳措施，已經可以大幅度減少全港總碳排放量。

一起看看5個原來唔小心焫著地球，增加碳排放的辦公室行為！



1. 閒置電腦螢幕就下班！

很多同事離開公司時索性只閒置電腦螢幕，使用「螢幕保護程式」，由得電腦一直運行，這個做法其實會虛耗能源！不如收工熄電腦，自己休息之餘也讓電腦一起休息吧！

2. 無手尾不關燈！

同事們不時需要使用會議室開會，每人一天可能都會出入數次，所以離開會議室時都不會特別關燈，其實這樣也會無意增加碳排放！同事們可以將提醒標籤貼在燈掣附近，養成隨手關燈的習慣，一個小動作就可以減少浪費能源了。

3. 雪櫃常滿！

上班「口痕」總愛吃零食、飲飲料，所以茶水間的雪櫃經常是「常滿」狀態！但事實上雪櫃存放太多東西，阻礙冷空氣流通，往往會令雪櫃出現不夠冷的情況，增加耗電量。所以除咗「食得哂先好嗌」，仲要「食哂先至好買」！

4. 可降解物料＝環保？

疫情下外賣午餐成為辦公室常態，大家經常看到標榜「生物可降解」的即棄包裝，很容易就誤會這些產品可以解決塑膠危機，變得更環保。事實上「生物可降解」物料大多需要在特定溫度和濕度的環境下分解，以工業規模的堆肥系統處理，而香港暫時未有專門處理此類物料的設施。所以這些即棄包裝的下場隨時也是被送到堆填區，而在那裡也未必能完成降解。

5. 太心急列印！

辦公室工作有時爭分奪秒，一收到文件就即時列印再作檢查，其實只要簡單步驟已可避免過度用紙，包括將列印選項預設為黑白及雙面列印，列印之前檢查字型、行距、邊界會否過大，而且盡量使用黑白列印，就可以節省列印紙張和碳粉了。

請教業界環保達人，調教你Office，打造綠色辦公室！

隨著大眾環保意識愈來愈高，大家在日常生活中亦逐漸注重節能減廢。到底在辦公室環境之下，各位打工仔女有甚麼辦公室節能減碳攻略呢？就由業界環保達人、來自太古地產的可持續發展主任丘梓成（Angus）與大家分享一下辦公室減碳大法，順便傳授幾個綠色辦公室小貼士，實行調教你Office！

太古地產全力推動辦公室減碳



Angus所任職的太古地產技術統籌及可持續發展部門，除了協助制定公司可持續發展策略、方針與目標之外，亦會聯繫各部門同事、租戶和合作夥伴，合力推動實現可持續發展願景。

太古地產自去年12月起，成為香港及中國內地首個參與｢Business Ambition for 1.5°C｣的發展商，而今年9月，最新訂立的1.5°C科學基礎減碳目標亦獲得正式批核，進一步推動公司於2050年前實現淨零碳排放，將全球暖化升幅控制在1.5°C內。所以Angus與團隊亦會積極在業務每個範疇尋找節能減碳的機會，以達到訂下的減碳目標。

▲ Angus所任職的太古地產技術統籌及可持續發展部門，會聯繫各部門同事、租戶和合作夥伴，合力推動實現可持續發展願景。

互動遊戲添趣味 善用科技分析能源使用量



隨著科技進步，太古地產利用不同科技管理和分析能源使用量，包括透過應用雲端智能能源管理平台，採用物聯網、大數據分析、人工智能等技術，參考建築物營運數據，為節約能源作深入分析，持續提升建築物節能表現。另外，太古地產亦為租戶提供免費能源審核，並提出有效的節能建議，在2008年以來，已為租戶發掘約900萬度電的節能空間。

太古地產帶頭減碳，旗下太古坊一座更是全港首個辦公樓安裝了可轉廢為能的三聯供系統，以廢食油轉化而成的生物柴油作燃料，為大廈提供可再生能源以製熱、製冷及發電；同時安裝了結合綠化屋頂和太陽能光伏系統的創新雙層屋頂，令全幢大廈大約3.5%的業主物業電力來自可再生能源發電。

▲ 太古地產帶頭減碳，旗下太古坊一座安裝了結合綠化屋頂和太陽能光伏系統的創新雙層屋頂，使用可再生能源發電。

除了選用自動化LED燈、將冷氣調至25.5度等措施，為讓減碳過程更有趣，Angus與同事們於今年推出了全港首個專為辦公室打造的「智能減廢先導計劃」。利用智能磅及數據平台，並配合互動遊戲形式，鼓勵同事改變行為習慣。Angus分享，計劃已吸引了15個隊伍參與，包括公司其他辦公室團隊及租戶，參加者更可實時監察大家減廢及回收進度，為計劃增添刺激感和互動性。

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難忘各地同事共同參與

▲ Angus又分享，策劃「1.5°C@Work節能比賽」成為Angus任職以來最難忘的回憶。

Angus分享，任職以來最難忘是策劃今年8月的「1.5°C@Work節能比賽」。公司特意將減碳活動延伸至旗下所有辦公室，鼓勵各地同事一同實踐節能減碳目標。在香港、中國內地及邁阿密的公司辦公室中節能幅度最高的辦公室將獲頒「最佳節能大獎」。

Angus又指，公司引入創新智能技術，如智能電錶以監測與改善能源耗量，以及自動關機程序，以減少備用能源消耗，全面提升環保效能。

減碳小習慣，齊齊應對氣候變化



訪談來到最後，Angus更分享了數個辦公室節能小貼士，希望各位讀者可以共同努力、一起減碳，別忽視自己的影響力！

電腦同你一齊放工！

每日放工養成熄電腦、熄螢幕的習慣，一個月便可以節省10度電，足夠為手機充電1000次！

每日放工養成熄電腦、熄螢幕的習慣，一個月便可以節省10度電，足夠為手機充電1000次！ 調暗螢幕，為地球減碳同時為眼睛紓壓！

將電腦螢幕亮度調暗20%，一個月便能省下1.6度電，亦相當於手機充電165次，同時也能減少對眼睛的負擔，幫你緩解眼睛疲勞！

將電腦螢幕亮度調暗20%，一個月便能省下1.6度電，亦相當於手機充電165次，同時也能減少對眼睛的負擔，幫你緩解眼睛疲勞！ 讓電器放個break！

電器在閒置時，將充電器和變壓器從插座移除或關掉插座電源，既節能又安全。

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（資料由客戶提供）