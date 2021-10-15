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【侮辱國旗】國慶黃大仙區燒國旗案　警方拘捕49歲無業漢另追緝一人

社會 16:56 2021/10/15

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國慶黃大仙區燒毀國旗案，警拘一名49歲男子另追緝一疑犯。（曾秋文攝）

警方今日（15日）拘捕一名49歲男子，涉嫌與黃大仙及慈雲山多枝國旗疑被燒毀有關，該男子涉嫌侮辱國旗、刑事毀壞及縱火。

東九龍總區重案組第1隊總督察劉浩德指，警方10月1日接獲報案，指黃大仙橫頭磡邨富美街對開行人路，有20枝由社區團體豎立的國旗被人惡意丟在地面，部份有被燒過的痕跡。另外在10月2日有11支由同一團體繫在慈雲山毓華街行人路欄杆的國旗，亦被人割破及丟在地上。

東九龍總區重案組接手調查案件，翻查大量的閉路電視片段，以及根據市民提供的資料，相信犯案人為兩名男子共同犯案，並於今日早上在黃大仙區以侮辱國旗、刑事毀壞及縱火罪名拘捕一名49歲男疑犯。疑犯報稱無業，被扣留調查中，案件仍在調查中，警方積極追緝另一名疑犯歸案。兩案共有28支國旗遭到損毀。

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劉浩德表示，三宗都是嚴重罪行，經過定罪後最高刑罰為終生監禁。警方指2名涉案男子相信是認識，確實的關係以及他們的犯案動機，仍在調查階段。警方表示，現正積極追緝另一名年約30歲的在逃男子歸案。

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記者：曾秋文、李榮忠

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