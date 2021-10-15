嘉禾大埔試業設新界東北首間D-Box　優惠期內可享$1爆谷

▲ 戲院大堂化身露營區。

相隔20年，大埔終於有戲院！位處大埔超級城的「嘉禾大埔」在今日（10月15日）下午3時起試業，院內設有4個影廳，共提供377個座位，當中配備4K投影機及嘉禾院線獨有配備之D-BOX動感座位，成為新界東北首間D-BOX動感影院。

嘉禾院線今日同時發佈富有Glamping特色的戲院主題設計，戲院大堂化身露營區， 為休閑空間注入慢活氣息；而4個影院則配上自然風貌包括「冰山」、「沙漠」、「雨林」、「極光」四大元素，配上寬躺舒適的座椅，讓觀眾療癒身心，忘憂投入電影世界。

▲ 影院入口。

1元爆谷優惠

為突顯嘉禾大埔別樹一格的形象，嘉禾與本地跨媒體創作歌手星星兔Sing Sing Rabbit首度合 作，為嘉禾全線設計全新形象短片、觀影提示短片及創作主題曲，將嘉禾院線幻化成夢幻國 度，更將戲院打造成夢想成真的場景。

兩條短片分別以動畫創作及真人拍攝，讓戲迷於大銀幕欣賞電影之前，率先投入異想世界。

嘉禾大埔戲迷於指定期內成為嘉禾院線會員，更可得到由星星兔Sing Sing Rabbit親自設計的獨家限量會員卡。

同場更加碼限定1元爆谷優惠，由即日開始，顧客於優惠期內到嘉禾大埔購買任何樽裝飲品兩枝，即可享有優惠價1元換購爆谷乙份。

▲ 大埔區唯一戲院。

對於是次跨界別合作，星星兔Sing Sing Rabbit稱：「電影帶給我很多靈感，刺激 自己創作，更可以釋放情緒。我覺得看電影是一班朋友消遣的不二之選，都是開心的回憶。」

星星兔續稱：「今次同嘉禾合作是一支很大的強心針，希望大家喜歡卡通、真人、音樂聯乘的多元化內容， 今次機會更給我力量繼續創作。」

試業日期：2021年10月15日

地址：大埔安邦路8及10號

成人票價：

$80 （星期一、二、四、五）

$85 （星期六、日及公眾假期）

$40 （星期三，公眾假期及公眾假期前夕除外）

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