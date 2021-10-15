立法會議員任滿在即　月薪仍獲上調至10.3萬元

▲ 今屆立法會議員任期去到年底屆滿，但他們的酬金在本月起獲向上調整。（經濟日報資料圖片）

今屆立法會會期在本月29日結束，但議員的酬金、可申領的醫療津貼及部分工作開支償還款額上限，在任期尾聲獲得向上調，在今月1日起，所有非行政會議成員的立法會議員，每月將獲10.3萬元。

其實，今次的調整是按丙類消費物價指數變動，而每年作出的調整，議員月薪在今個月起增加$310，由$102,820加到$103,130，至於身兼行會成員的議員，則獲加$200至$68,750。

除了議員，立法會主席、內務委員會主席的酬金也獲得調整。立法會主席在今個月起多獲$620，即每月$206,260，內會主席則加$460，今個月起獲發$154,690。

另外，每名議員每年可享的醫療津貼，也由$35,810，增加$110元至$35,920，營運開支償還款額則增加$8,460，去到$282.9萬元。不過今次調整在10月才生效，議員在10月至任期結束期間，所獲的醫療津貼以及工作開支償還款額，會按比例計劃。

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