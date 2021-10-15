【虐待女嬰】女嬰遭藤條打及被綁狗鏈傷勢達70處　男女保母認虐兒候懲

▲ 一名22個月大的女嬰被兩名保姆虐打。

同居男女受託照顧22個月大女嬰期間，因女嬰頑皮或「瀨尿」而遭掌摑臉部多次，甚至曾引致嘴部流血。女嬰又曾被藤條打身體多處，身體新近傷勢共達70處。兩保姆育有的8歲長女稱，曾目擊女嬰遭綁狗鏈獨留在家。女嬰其後被發現昏迷，由女保姆送院，女嬰最終搶救不治，死因為頭部受傷，涉案同居男女今（15日）於高等法院承認虐兒罪候判。男被告曾透過電話語音向女被告稱「轉頭你返嚟搞⋯⋯啱啱我差啲殺咗佢」。

兩名被告為家庭主婦柯靜雯（36歲）及地盤工蕭國偉（32歲），兩人承認1項對看管兒童或少年人虐待或忽略罪，控罪指兩人於2019年1月至6月20日期間，在洪水橋田廈路生村14號1單位內，作為有管養、看管或照顧責任的人，對年約1歲的女嬰，故意虐待或忽略她，其方式相當可能導致她受到不必要的健康損害。

控方指兩人均有刑事紀錄，但與暴力及虐兒無關。法官問及控方女嬰死因，控方表示根據法醫指是頭部受傷。首被告代表律師則指死因與兩名被告均沒有關係，兩人亦非被控誤殺罪，而首被告警誡下亦曾向警方表示，女嬰於較早前曾跌倒，次被告代表律師則表示不會就專家說法有爭議。



法官則指就發生之事情及死亡要求雙方再作陳詞，次被告代表律師則提及要求法庭先索取背景報告，法官則認為若庭上資料已足夠的話，或不需索取有關報告，將求情押後至下周二（19日）下午處理，兩被告續還押。

案情指，兩被告同居於案發地點，並育有3名5個月至8歲大子女。案中死者女嬰於2017年8月出生，為女被告友人之女兒，自2018年4月，其友人將當時4個月女嬰及3歲大兒子間歇性地交由兩被告照顧，友人探訪次數則逐漸減少，最終兩被告只須照顧女嬰。

女嬰生母於2018年11月到上址探訪時，發現女嬰面、手臂及腳均有瘀傷，女被告則解釋是女嬰自己造成或被蚊咬。

根據被告的8歲長女向警方表示，她曾目擊女嬰獨自睡在地上的床褥上，女嬰曾因行為或表現不佳而遭被告用藤條打手腳，女被告曾用手多次打女嬰臉致嘴部流血。

長女又指女嬰曾4次被獨留在家，由女被告用狗鏈綁女嬰，直至回家後才解開。長女指兩被告知道她曾目擊女嬰受罰經過，她形容女嬰在其家時，哭泣比快樂的時間多。

女被告警誡下稱會與男被告一同照顧女嬰，包括餵食、洗澡及更換衣服。女被告承認曾因女嬰頑皮、在地上「瀨尿」及於晚上無辜哭泣而掌摑她。女被告亦承認曾因女嬰「周圍摸」而用藤條打她，曾打致藤條截斷。

女被告又承認曾為出外接女兒放學，以及一家人出外用膳，因不想抱女嬰等原因，遂將女嬰獨留在家約45分鐘，並以狗鏈綁女嬰。

及至2019年6月19日女嬰當時已22個月大，被告與女嬰及3子女到粥店晚膳，據閉路電視片段顯示女嬰臉部沒有瘀傷。女被告警誡下稱，當日早上在友人陪同下與女嬰到瑪麗醫院，返家時女嬰曾從車上座位跌下，頭部險著地，她及時接回女嬰。女被告稱女嬰當日稍後時間曾從嬰兒車上跌下，至晚上替她洗澡時才發現腰部有3處瘀傷。

至同日晚上一家人到粥店用膳，女被告稱曾餵女嬰吃豬軟骨，曾懷疑她未有好好咀嚼。返家後她替女嬰洗澡，至晚上近12時發現女嬰沒有反應及面色蒼白，身體冰冷，致電友人到住所，其間曾替女嬰急救不果，遂到屯門醫院求診。

控方案情指翌日凌晨3時許女嬰送抵醫院時已沒有心跳，經搶救後近凌晨4時不治，死因為頭部受傷。女嬰被發現頭、頸、上下肢共有34處新近傷勢，舊有傷疤則有36處。法醫指女嬰頭部疑曾受創傷，與被碰撞或被硬物撞擊吻合。

男被告警誡下則指因工作關係甚少照顧女嬰，甚至沒有「掂過佢」。男被告承認曾因女嬰踢其女兒而掌摑她，亦知道女被告曾打女嬰，曾於女嬰號哭時拉開她，因他感到女嬰被打很殘忍，亦曾勸女被告不要用狗鐵鏈綁女嬰但不果。

控方指據兩人電話通訊中，發現男被告曾告知女被告「轉頭你返嚟搞⋯⋯啱啱我差啲殺咗佢」，兩人曾就女嬰偷食物而討論，男被告傳上一張女嬰面上有瘀傷的相，女被告回應「打x到佢xx」。

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記者：林育慧