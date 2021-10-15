【乳腺炎】24歲新手港媽乳房腫痛餵奶困難　揭患急性乳腺炎一文睇症狀成因

▲ 一名24歲新手媽媽正值餵奶期卻持續出現乳房腫痛，經中醫診症患上「哺乳期急性乳腺炎」。

新手媽媽餵哺母乳出問題，原來可能是跟炎症有關。蘇安莎中醫診所註冊中醫師郭桂廷最近分享了一宗病例：一位24歲的新手媽媽，正值餵奶期但持續出現乳房腫痛。病人起初向西醫求診，服用消炎藥後看似無礙，怎料停藥之後又持續疼痛。經友人推薦下，她向郭桂廷醫師求醫，及後確診是「哺乳期急性乳腺炎」。

郭醫師看診時發現，病人不止乳房紅腫疼痛，而且還有低燒、疲倦等發炎常見症狀，於是診斷病人屬於「哺乳期急性乳腺炎」，相信是由於乳汁淤積、加上輕度細菌感染而引起。

從中醫角度，此病屬於「外吹乳癰」，處方中藥以通乳、消腫散結為主。病人在服用3劑中藥後，已退去低燒，乳房腫痛亦有顯著改善。郭醫師於是再處方3劑中藥跟進病情，病人及後無須再覆診。

而病人2個月後再求診，表示想透過中醫方法幫忙「收奶」。在服用5劑中藥後，每日乳汁分泌已由200cc減至90cc，再服用5劑中藥後已成功收奶。

甚麼是乳腺炎

乳腺炎是指乳房組織發炎私疾病，臨床上主要分為「哺乳期」及「非哺乳期」兩種，當中又以哺乳期乳腺炎較為常見，產後3個月屬於乳腺炎的高峰期。

哺乳期乳腺炎一般屬於無菌性的發炎，但有時會因為哺乳時寶寶吸吮不當令乳頭破損，這樣有機會造成細菌感染。

點撃睇主要症狀：

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點撃睇常見成因：

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乳腺炎一定要看醫生嗎？

如果是單純因為乳汁淤積而造成的乳腺炎，於最初病發階段時，可以嘗試提高哺乳頻率，並配合乳房按摩。如果乳汁隨之排出，症狀有機會於24小時內緩解。

可是，如果症狀沒有在乳汁排出後24小時內改善，或症狀嚴重度增加、發燒持續，或乳頭也有破皮的狀況，即應及早就醫接受治療。

否則，如果發炎情況沒有及時控制住，導致出現膿瘡的話，有機會需要進行手術清創。

我得了乳腺炎，可以繼續餵奶嗎？

可以的。無菌性乳腺炎不單可以繼續餵奶，更加可以透過增加哺乳頻率，使乳汁排出，從而改善症狀。

就算是伴有細菌感染的乳腺炎，只要媽媽有定時服藥（服中藥也可以），即依然可以繼續餵奶。原因是寶寶的胃酸能夠保護他免於感染，而且寶寶從母乳中也能獲得抗體。

食中藥期間可以餵母乳嗎？

可以的。有部分媽媽會擔心食中藥影響哺乳，但由於醫師用藥都會選擇藥性平和、性質安全的中藥材，所以不單不會影響到寶寶健康，反而可以令乳汁更多。因此，各位媽媽可以放心服用。

為甚麼選擇中醫治療乳腺炎？

一般而言，西藥都能夠對患處起到很好的消炎止痛效果。可惜，由於新手媽媽在剛分娩後，處於多虛多瘀的體質。如調養不當，產後乳腺炎容易復發。

中藥除了有消炎止痛、清熱解毒的效果之外，還具有理氣散結的功效。意思是，服中藥可以使乳腺更為通暢，不單可以治療乳腺炎及處理其症狀，更是對預防復發有良好的療效。

中醫如何處理乳腺炎？

從中醫角度，此病稱為「乳癰」。常見成因有：

肝氣鬱結：新手媽媽休息不足、思慮過多

胃熱壅盛：過量食用油膩或味道濃厚的食物，造成經絡阻塞

產後血虛：孕婦產後本來就容易血虛，如果同時感受外邪，會造成濕熱蘊結、氣血凝滯

中醫治療方法

急性期：以「通、消、散」為治療重點。意思是讓鬱積的乳汁排出，同時清熱解毒，從而令瘀塞腫脹的地方消散。

乳汁鬱積：使用通乳的藥物，例如 通草、王不留行、絲瓜絡、路路通

胸悶脹痛：使用理氣的藥物，例如 川楝子、元胡索、香附

發炎症狀：使用消炎藥物，例如 蒲公英

壓力過大、休息不足：加入疏肝理氣的藥物，例如 逍遙散

緩解期：寬胸理氣散結。主力活血化瘀，幫助代謝其分泌殘留物，並將乳房腫塊徹底消除。同時可以改善產後多虛多瘀的體質，以防復發。

點擊睇乳腺炎的預防調護方法：

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▲ 蘇安莎中醫診所註冊中醫師郭桂廷。

文章獲蘇安莎中醫診所授權刊登。

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責任編輯：陳昊淋