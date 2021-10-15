【無窮之路】雲南姑娘靠種咖啡闖出一片天　陳貝兒見證追夢故事深受感動

▲ 陳貝兒被農民萍姐的追夢故事所惑動。

一連十二集由陳貝兒任主持的《無窮之路》逢星期六晚播映，明晚（16日）播映的第9集，陳貝兒在雲南孟連的「黃金咖啡種植帶」體驗農民的工作、了解種植咖啡的方法，親證「雲南咖啡甲天下」的美譽，細味咖啡人生。

節目裡陳貝兒訪問了以種咖啡為生的農民葉萍，萍姐居於雲南孟連縣佤族芒冒村，土生土長的萍姐與丈夫岩三龍看準得天獨厚的環境優勢，把握城市人喜愛咖啡的熱潮，帶頭種植咖啡，減輕茶農冬天沒收入的負擔。

▲ 陳貝兒細聽萍姐的心路歷程與生活轉變。

傳統佤族女性地位低

但因為雲南遠離歐美等咖啡主要消費市場，而且種植規模小又分散，未能形成統一的咖啡品牌。

不過萍姐依然沒有放棄，逐一跨過難關，然而苦苦堅持的背後，還蘊藏著另一個原因。

萍姐向貝兒坦言，傳統佤族的女性地位低微，足不出户，每天照顧家庭起居飲食，惟仍未能與家人同桌共進晚餐。她毅然帶動農村婦女改變傳統，決心發展事業，希望實踐「女兒當自強」。

▲ 陳貝兒品嚐萍姐親手炮製的普洱咖啡，被她的熱誠與堅持深深感動。

雲南咖啡打入國際

陳貝兒細聽女兒心聲，感受她們由心而發的喜悅。萍姐其後闖入精品咖啡市場，不斷鑽研及改良種植咖啡的技術，還參加專業咖啡品質鑑定師課程。

經過多年來的付出，萍姐終於吐氣揚眉，於全國性的咖啡豆比賽中連續三年榮獲全國冠軍，最後更在當地設立雲南國際咖啡交易中心，提供銷售方面的協助，讓雲南咖啡打入國際市場。

▲ 陳貝兒參觀雲南國際咖啡交易中心，訪問負責人劉海峰。

陳貝兒再次見證一個熱血追夢的感人故事，對於貝兒來說，從前「喝咖啡就是每天一兩杯、好味、提神」。

如今被萍姐對咖啡的熱誠與堅持深深感動，體會另一種滋味，是她「喝過最好的咖啡」。

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